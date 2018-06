Ventas en mercados municipales cayeron 50% por temor a toma violenta del gobierno

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 5, 2018 9:12 am

Las ventas en los mercados municipales de la Gran Caracas se derrumbaron 50% debido a la poca afluencia de clientes ante una posible acción violenta de las policías y la Guardia Nacional Bolivariana, cuando ocurran las tomas de los establecimientos por orden el gobierno, señaló Germán Mora, dirigente gremial del sector reseña El Nacional.

Consumidores les han manifestado que no quieren repetir las experiencias anteriores de confiscaciones e inspecciones en las que los cuerpos de seguridad han maltratado a los usuarios por observar los operativos. “La gente prefiere no ir al mercado para no pasar un mal rato”, afirmó.

Recordó que los mercados municipales de Caracas están de hecho intervenidos desde hace 10 años mediante la orden ejecutiva que invirtió la composición de los directores integrantes de las juntas administradoras. “La ordenanza, todavía vigente, establece 3 representante de los concesionarios, 1 de Inmerca y otro del consejo comunal, pero desde hace 10 años Inmerca y la alcaldía tienen 3 representantes dejando un solo concesionario”, explicó.