Asoprocave ante exportación de cerenero a Estonia: ¿De dónde obtuvieron tanto cacao?

Publicado en: Nacionales, Titulares

Jun 6, 2018 4:56 pm

Según fuentes oficiales, el Gobierno Nacional realizó la primera exportación de cacao a Estonia bajo la consigna del Plan Nacional Cacao. 75 toneladas de Carenero Superior habrían salido de Miranda rumbo al país báltico este martes.

Tal y como aparece publicado en el portal vive.gob.org, en la actividad estuvieron presentes el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez y el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán. El objetivo de este plan sería “diversificar el procesamiento de la materia prima para convertirla en productos terminados como chocolate, manteca y licor, además de “ir desplazando las mafias que se han venido construyendo en torno a la economía del cacao”.

Sin embargo, la exportación reseñada por la página despertó la suspicacia y descontento entre miembros de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela, Asoprocave, quienes viven bajo la incertidumbre de no tener políticas claras en torno a cómo negociar el fruto de su cosecha.





Así lo expresó Ciro Martínez, presidente de la organización gremial, quien exigió al representante del Gobierno Nacional una explicación, “si ellos están exportando, por qué nosotros no podemos trabajar?”.

Reclaman un pronunciamiento en Gaceta Oficial que le permita a los cacaocultores saber dónde están parados, pues hasta ahora todo ha sido “de boca y se les aplican acciones sin leyes que los respalden”. Aseguró que todo responde a políticas “netamente partidistas que nada tienen que ver con el bienestar de las comunidades dedicadas al cacao”.

“¿Cómo es posible que anden exportando y ni siquiera se han reunido con ni con el 30% de los productores de Miranda para explicarles de qué va el fulano plan?” se preguntó.







“¿De dónde tanto cacao?”

75 mil kilos habrían confomado el lote de exportación a Estonia, sin embargo, el presidente de Asoprocave cuestiona la procedencia del grano. “¿De dónde salió tanto cacao, si lo que se genera en Barlovento no llega a cuatro o cinco toneladas al año”?.

Esperan por la Sanjuanera, complemento de la cosecha anual, para determinar la cantidad exacta de cacao. Sin embargo, según Martinez, la de este año será inferior a la deseada.





“El clima es el que regula la cantidad de cacao, y si no hay un equilibrio entre lluvia y sol el resultado no es satisfactorio. En este momento y por los estudios que hemos hecho, pensamos que la Sanjuanera en Miranda será poca, máximo tres toneladas. A nivel nacional la Sanjuanera podria dejar unos seis o siete mil kilos. Entonces no me explico de dónde salió tanto cacao para exportar”.

Hizo referencia a los múltiples desvíos de gandolas llenas de cacao en diversas alcabalas del país, sacos que según afirmó, “solo algunos fueron devueltos a sus dueños”.

Preocupados

Lo que según Martínez preocupa a los productores es que si se paraliza el libre comercio y les siguen colocando escollos para trabajar (entre ellas la falta de guías de Insai o Sunagro) los cacaocultores perderán aún más tiempo, dinero y esfuerzo.

“El gobernador de Miranda no ha hecho declaración oficial, nosotros seguimos apegados al Ministerio de Agricultura y Tierra que es el que tiene la Ley Nacional de Libre Comercio, pero ese organismo tampoco se hace eco de nuestra voz,

“Si seguimos así, en dos años ya no habrá cacao en Venezuela”

Para Martínez no habría problema en negociar el cacao al Gobierno siempre y cuando pague lo que cuesta. “La única forma de que compren el cacao es que compitan con las empresa privada. Si siguen aplicando políticas que el pasado demostró que no sirven, en dos años se acaba el cacao en Venezuela”.

Advirtió que el productor no puede vender lo poco que tiene y el bachaqueo llega también al sector cacao. “El Estado no nos está dando garantías, y si en octubre no hay reglas claras y nos agarra la cosecha bajo esta atmósfera de incertidumbre, las irregularidades acabarán con nosotros”.

Para Martínez, la posibilidad de acabar con el cacao es palpable y alarmante. “¿Vamos a atravesar por lo mismo que pasa con el café, que ahora lo importan? ¿Vamos a empezar a traer cacao de Ecuador y de países que le están poniendo le pecho al asunto? Sería una lástima y una vergüenza para la historia venezolana…” Quisiera que revisaran el Plan Socialista del Cacao, el Plan Palmaven de PDVSA, o que vayan a ver cómo están las plantas de chocolate artesanal que regaló el gobierno, o las fincas expropiadas… Eso lo que da es pena”.

Por lo pronto Asoprocave enviará una carta abierta al Presidente de la República para, una vez más, intentar obtener la atención que necesitan para segur trabajando.

Nota de Prensa