De un batazo lo matan por pedirle un DVD prestado

Publicado en: Sucesos, Titulares

Jun 6, 2018 6:20 am

Pasadas las 4.00 de la mañana del domingo, Germán Augusto Suárez Sánchez, de 18 años, estaba en una fiesta en el barrio Udón Pérez del sector Ciudad Lossada. El muchacho y sus amigos decidieron ir a otra casa en el mismo sector para seguir la parranda. Así lo reseña laverdad.com

El joven fue a casa de un amigo a buscar un DVD ya que a donde iban no había música, pero a “Beto”, primo del amigo, no le gustó que lo molestara a esa hora de la madrugada, por lo que salió de su casa, lo golpeó en la cabeza con un bate y lo dejó inconsciente.





Familiares del joven señalaron a “Beto” González Martínez como el responsable de este crimen.

Tras el hecho, a Germán Augusto Suárez lo llevaron inconsciente a la casa de la vecina donde estaban tomando. Le avisaron a la familia a las 4:00 de la tarde del domingo, cuando vieron que no reaccionaba porque pensaban que estaba inconsciente por la borrachera.

Sus familiares lo llevaron a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo. Pero a las 9:00 de la noche fue dado de alta.





“Los médicos de guardia también son responsables de la muerte de mi hijo. Ellos no lo atendieron bien, me dijeron que no tenía nada. Pero a eso de las 6:00 de la mañana del lunes se complicó y ahí si fue que lo atendieron. Trataron de salvarle la vida, pero fue en vano”, dijo la madre de Germán.

Tras la muerte de Germán una comisión del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), acudieron al sector en búsqueda de “Beto”, pero el hombre huyó con su hermano y su esposa.

Los vecinos del barrio, al darse cuenta que “Beto” huyó, desvalijaron y tumbaron su casa como venganza. Señalaron, además, que se llevaron retenido a un sobrino del presunto asesino para tratar de dar con su paradero.