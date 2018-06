El camino está trazado y no hay vuelta atrás: Las “Initial Coin Offering”

Publicado en: Economía, Tecnología, Titulares

Jun 6, 2018 8:05 am

Existe la inquietud en el mercado por conocer los nuevos modelos de Inversión en ICOS. Private Wall Magazine, entrevistó a Javier Molina Jordá, economista y Máster en Mercados Financieros, coautor del libro, “Blockchain: la Revolución Industrial de Internet “, Managing Director en CoinBest , Madrid, España, para conocer su valiosa opinión y sus perspectivas.

Ruse Martín Galano: ¿Qué es una ICO en Blockchain?





Javier Molina Jordá: La innovación tecnológica va, de una forma u otra, ligada a las start-ups. Este tipo de empresas han destacado en los últimos 50 años por ser pioneras en estos desarrollos y son parte muy importante del ecosistema empresarial. Sin embargo, estos proyectos ciertamente novedosos, es muy complicado que encuentren financiación en los intermediarios financieros clásicos como puede ser, por ejemplo, la banca o empresas de crédito. Es por eso que tienen que buscar en el venture capital (capital de riesgo) una forma de lograr esa financiación y así poder llevar a cabo esos proyectos. En estos casos, los inversores toman una posición de largo plazo (la media está entre 4 y 7 años) mientras el proyecto, claramente definido, se va realizando. Toman voto en la empresa y pueden, en determinados casos, prestar servicios encaminados a ayudar en la gestión y desarrollo del proyecto. Cuando la empresa alcanza su punto de maduración y rentabilidad esperada para el Venture Capital, deshacen sus posiciones y dan por concluida su inversión en la empresa. En estos casos, el acceso a poder financiar, se limita a esos fondos o personas de alto capital y conocimiento, no dando opción a los pequeños inversores.

Las ICO (Initial Coin Offering) no es más que un mecanismo de financiación de nuevos protocolos. En este caso, la empresa o individuo emite tokens y las pone a la venta para lograr ese fondeo y los entrega contra euros, dólares, bitcoins o ethers. Lo interesante de estas ofertas que se hacen por internet exclusivamente, reside en las características y propósitos de esos tokens. Algunos pueden servir para acceder o utilizar algunos de los servicios que ese desarrollo tecnológico que se va a financiar pone en marcha. Es decir, para utilizar la Blockchain de Ethereum necesito los ethers. Otros tokens pueden dar derechos económicos sobre ingresos futuros. Otras no tienen ningún valor tangible. Aquí es importante saber muy bien qué pretende ese proyecto, si hay un plan económico, si tiene sentido y utilidad, etc.

Lamentablemente se han dado muchos casos de scams e inexistencia de proyecto, que han terminado con fuertes perdida para muchos inversores incautos. Leer el “Whitepaper”, conocer al equipo, seguir lo que comenta la comunidad, etc. ayudará a evitar parte de estos riesgos.





En cualquier caso y pese a que el tipo de inversor de una ICO no es el mismo que el de un Venture Capital, las ventajas que presenta pasan por la existencia de un mercado secundario (Exchanges) donde podrán cotizar esos tokens. Eso hace que exista una liquidez y que, en función de la evolución del proyecto, se pueda asistir a una revalorización futura. Por el contrario, salvo confirmación expresa, la tenencia de tokens no implica propiedad. Es decir, tener un token no otorga derechos de voto ni de participación en el capital social. Así mismo, lo que si permiten las ICOs es el acceso de todo el mundo a poder formar parte de un proyecto de estas características.

En el caso de eToro que cuenta con una plataforma de compra y venta de criptomonedas, las que se pueden contratar ya han pasado a ese mercado secundario, minimizando muchos de los riesgos existentes en una ICO.

RMG: ¿Cuál es la diferencia entre las ICOs y las IPOs?





JMJ: En el caso de las IPO (Initial Public Offering) hablamos de empresas que salen a cotizar a bolsa (mercados oficiales organizados) y que ofrecen sus acciones a cambio de dinero. En este caso el inversor si adquiere la propiedad en función del número de títulos que adquiera. Tiene derechos de voto y de participación en reparto de dividendos o derechos de suscripción preferentes en una ampliación.

Como hemos visto, las ICO no tienen esas características y responden, además, a financiación de proyectos tecnológicos exclusivamente hasta la fecha.

RMG: ¿Existen diferentes tipos de ICOs?

JMJ: Existen distintos tipos de proyectos que se pueden financiar mediante una ICO. Por ejemplo, hay categorías que van desde protocolos sobre arte hasta de entretenimiento, pasando por criptomonedas, juegos y casinos, bancos, salud o deportes.

RAZONES POR LAS QUE UN INVERSOR ESTÁ DISPUESTO A INVERTIR EN UN ICO

Una vez que se entiende muy bien el proyecto, que se ha realizado el “research” necesario, que se ha consultado con la comunidad y que se conoce al equipo gestor, lo interesante es justo el poder invertir en ese proyecto desde cantidades que empiezan en los 100 dólares y donde tendremos un mercado secundario. Es decir, el inversor puede participar de proyectos a los que antes eran imposible acceder, estén donde estén y sea cual sea el sector de referencia.

CARACTERÍSTICAS DE UN ICO DE CALIDAD

En primer lugar, debemos asegurarnos de que existe un proyecto serio y real. El “Whitepaper” debe contar con la explicación clara de dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, los beneficios de adquirir el token, nombres de las personas que integran el equipo, número de tokens que se emiten y cómo se distribuyen, etc.

Si el proyecto no tiene nada que ofrecer, si se incentiva la búsqueda de inversores o si ofrecen ganancias aseguradas….hay que huir de esa ICO pues tiene mucha pinta de ser fraudulenta.

RMG: ¿Cuáles son las más exitosas?

JMJ: Ethereum recaudó unos 15 millones de dólares durante su campaña de lanzamiento, con un sistema de pre-minado, en el verano de 2014. En este caso, el listado en una Exchange se demoró un año pues se quería evitar al máximo la especulación. Hoy el ETH es el segundo criptoactivo por capitalización y uno de los proyectos más exitosos.

RMG: ¿Es necesaria una regulación normativa de este ecosistema?

JMJ: Es necesario separar las buenas prácticas de las malas. La regulación es necesaria en la medida en que no impida el desarrollo de la tecnología ni de las nuevas formas de financiación. Se necesita de mayor formación y de mayor control del fraude y ese tiene que ser el camino que tome el regulador si queremos potenciar un mayor desarrollo futuro.

RMG: ¿Cuáles son las perspectivas de futuro?

JMJ: Estamos en un punto muy interesante donde se está definiendo el tratamiento de las ICOs y de los tokens que se emiten. Es un desarrollo a nivel mundial que afecta a todos los países y mercados. Sin embargo, el camino está iniciado y no hay vuelta atrás. Mi idea personal pasa por una tokenización de muchos activos, por el triunfo de la criptoeconomía como nuevo modelo y por la democratización de la tecnología como modo de mejorar la vida de toda la humanidad.