Joven muere ahogado tras salvar a su novia en una playa de Vargas

Una pareja de jóvenes llegó de El Junquito a disfrutar de un día de playa en el Litoral Central. Se quedaron en Playa Surfista, en Mare Abajo, parroquia Carlos Soublette, estado Vargas. Ambos compartían cerca del malecón izquierdo cuando una fuerte corriente los arrastró, reseñó La Verdad de Vargas.

Mientras los jóvenes luchaban por sus vidas, Carlos Rondón, habitante de los apartamentos del frente, se percató de lo sucedido, así que llamó a otro vecino y ambos bajaron corriendo para ayudarlos.

“Nos lanzamos al agua y pudimos sacar a la joven, y cuando nos volvimos a salvar al muchacho ya no estaba. Se lo había tragado el agua”, dijo Rondón, quien no paraba de mirar al mar en un intento por hallar al chico.





La sobreviniente, de nombre Josefina Ramírez, no paraba de llorar. Contó que Joinerson Jesús Mora Moreno (24), su novio, le dijo antes de desaparecer en el agua: “Agárrate de mí, que de aquí salimos’, pero no pudo salir. Estábamos luchando juntos, pero una ola nos golpeó y nos separó. De ahí no supe más de él”.

