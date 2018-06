Juan Pablo Guanipa: El pueblo de Venezuela y la comunidad internacional seguirá desconociendo a Maduro

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 6, 2018 9:32 am

Libertad plena. Esa es la exigencia que desde el seno de la Asamblea Nacional se produjo en representación del pueblo venezolano. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, aseguró que las excarcelaciones de presos políticos durante los últimos días, son un logro del pueblo venezolano y no un gesto de “magnanimidad” de Maduro.

“Hemos visto resultados de la lucha del pueblo venezolano, de un pueblo que decidió no rendirse, seguir luchando hasta alcanzar la plena libertad. Un reconocimiento a las más de 120 personas que dejaron su vida en las calles, luchando por la libertad y democracia, a quienes tenemos la obligación de honrar. Pero no queremos libertad a medias, nuestra exigencia es la libertad plena de todos los presos políticos, civiles y militares” aseguró Guanipa.





Para el parlamentario, quienes “nunca debieron estar presos”, no pueden conformarse con la excarcelación, por lo que la lucha, debe continuar por verdadera libertad para el pueblo venezolano. “Son inocentes, no han cometido delito alguno. Nuestra exigencia tiene que ser libertad plena para todos los presos políticos”.

“Quienes están aquí son libres de conciencia ¿pero tienen libertad de plena? Se les prohíbe salir del país, los obligan a presentarse ante tribunales, siguen siendo perseguidos, se les prohíbe declarar ante medios de comunicación, se les prohíbe hablar en redes sociales ¿Qué clase de libertad es esa?” cuestionó.

Indicó además que los anuncios de Maduro buscan ganarle “legitimidad”, tarea que a su juicio, resultará en vano. “Maduro está desesperado, está buscando ser reconocido. No lo vas a lograr. El pueblo de Venezuela y la comunidad internacional no te va a reconocer, porque utilizas a los presos políticos para mantenerte en el poder, sabiendo la tragedia que has generado. Nadie puede pensar que puede haber un gobernante que por el único objetivo de mantenerse en el poder, se permita hacer cualquier cosa, como agredir la libertad, inherente a la persona humana” sostuvo.





Además manifestó que la lucha libertaria, buscará que más nunca se detenga a un venezolano por pensar distinto. “Eso nos incluye a todos. No son solo civiles los que están detenidos por disentir, también militares. Son detenidos porque Maduro teme que los venezolanos sigan luchando por su libertad, la libertad de comer, de estudiar, de trabajar, de expresarse. Y esa libertad la vamos a alcanzar. Venezuela será libre, seremos libres los 30 millones de venezolanos que con esta lucha vamos a rescatar al país”.

Nota de prensa