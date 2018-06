La implosión de Venezuela transformó a América del Sur

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 6, 2018 8:42 am

“¡Sudamérica para los sudamericanos!”, gritaba el Presidente Hugo Chávez en una manifestación multitudinaria en Buenos Aires en marzo de 2007. No deja de ser irónico que, poco más de una década después, las políticas del difunto líder venezolano y su sucesor han logrado exactamente lo opuesto.

Por Oliver Stuenkel en Americas Quaterly | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La nación rica en petróleo está experimentando una catástrofe humanitaria y un éxodo sin precedentes, y los cuatro actores externos más influyentes en Venezuela hoy en día no son del continente, es decir, China, Estados Unidos, Rusia y Cuba. Los líderes sudamericanos se han visto reducidos a meros espectadores a medida que se desarrolla el horror en Venezuela, a pesar de que son, con mucho, los más afectados a medida que sus países acogen una diáspora venezolana en constante crecimiento.





América del Sur como un todo ha fallado a Venezuela. Pero su implosión ha sido un dramático cambio de fortuna en particular para Brasil, un país que hasta hace poco aspiraba a desempeñar el papel de líder regional y gerente de crisis en jefe. El país no tiene excusas para su culpa. Durante los dos períodos de Lula como presidente (2003-2010), la autodestrucción de Venezuela era completamente predecible, pero aún evitable. Pero el líder brasileño no solo no logró persuadir a Chávez para que cambiara de rumbo. En su lugar, atraído por importantes ganancias económicas a corto plazo por el floreciente comercio y jugosos contratos de infraestructura, Brasil desempeñó el papel de habilitador, protegiendo a Venezuela de presiones diplomáticas externas y asegurándole a diplomáticos preocupados de todo el mundo que podría manejar a su ingobernable vecino. Como recuerda un ex diplomático estadounidense de alto rango “Lula da Silva dijo al ex presidente George W. Bush: “No se preocupe por Hugo, lo tengo en la mano“. Bajo la ex presidenta Dilma Rousseff y el actual presidente Michel Temer, la crisis política y económica en Brasil creó un vacío de poder regional que fortaleció la creciente percepción global de que los legisladores en Brasilia y la región no podrían detener la caída de Venezuela al caos.

El fracaso de Brasil tiene consecuencias cruciales y aún no plenamente apreciadas a largo plazo para la geopolítica sudamericana, reduciendo la capacidad del continente para moldear su propio destino y abriendo la puerta a la intervención externa de mano dura. En el pasado, las crisis regionales se debatían principalmente durante las reuniones de MERCOSUR o UNASUR. Hoy, las mejores oportunidades para que los líderes regionales influyan en la situación en Caracas ya no son cumbres regionales, sino reuniones bilaterales en Beijing, Moscú o Washington, DC. Sorprendentemente, será el décimo La Cumbre BRICS en Johannesburgo en julio, una reunión tradicionalmente utilizada para debatir temas amplios como el futuro del orden mundial, donde un Temer debilitado debe presentar su caso frente a Venezuela a Xi Jinping y Vladimir Putin, que son cruciales para mantener el gobierno de Maduri a flote, o al menos averiguar cuáles serán las estrategias de Rusia y China para Venezuela en los próximos meses y años para articular mejor la respuesta de Brasil.

De la misma manera, la crisis en Venezuela ahora ocupa un ancho de banda precioso cuando los diplomáticos sudamericanos interactúan bilateralmente con sus contrapartes estadounidenses, reduciendo el tiempo disponible para otros asuntos clave.





Es poco probable que esta situación cambie incluso a mediano o largo plazo, sin importar cuánto tiempo el actual gobierno de Caracas permanezca en el poder. El escenario más probable es que Maduro o alguien que ofrezca políticas similares se mantenga a cargo en los próximos años, pilotando un gran avión de pasajeros con poco combustible, ya que desciende muy lentamente hacia el océano. Lo pronto que llegue dependerá en gran medida del alcance del apoyo financiero y político de Rusia y China, así como del apetito de los Estados Unidos por ir más allá de las sanciones individuales. El resultado será una continua salida de refugiados hacia el resto de América del Sur, con Colombia como la más gravemente afectada, seguida de Argentina, Perú, Brasil, Chile y otros, así como la inestabilidad a lo largo de las fronteras de Venezuela.

La continuación del status quo parece especialmente plausible porque la distribución del poder político en Venezuela sugiere que pocos actores clave se enfrentan a un fuerte incentivo para cambiar de rumbo en esta etapa. Las fuerzas armadas controlan la distribución de alimentos y medicinas y obtienen enormes beneficios en el mercado negro gracias a las distorsiones de precios impuestas por el gobierno. Se cree que alrededor del 10 por ciento de la población ha emigrado, y cada venezolano adicional que decide irse reduce la probabilidad de que la protesta organizada engendre un movimiento de oposición efectivo. Es improbable que un movimiento del gobierno de Estados Unidos para avivar la división dentro de las fuerzas armadas venezolanas o imponer un embargo petrolero que bloquee el 40 por ciento de las exportaciones de PDVSA genere un cambio de régimen y el retorno de la democracia, a pesar de lo que sugieren algunos en Washington.

Sin embargo, incluso en el escenario altamente improbable de un rápido colapso del régimen de Maduro y la organización de elecciones libres y justas, los líderes sudamericanos tendrán que acostumbrarse a poderosos actores extrarregionales que operan en Caracas. Cualquier futuro gobierno venezolano probablemente tendría que firmar acuerdos a largo plazo con el FMI y los bancos chinos para iniciar el largo proceso de reconstrucción. Las agencias de desarrollo de todo el mundo vendrían a Caracas, dada la enorme escasez del gobierno, incluso de burócratas mínimamente entrenados. Con toda una generación de venezolanos diezmados por la falta de escolaridad, la desnutrición y las enfermedades no tratadas que una vez se consideraron cosa del pasado y es poco probable que regrese una cantidad considerable de refugiados recientes, la recuperación a cualquier nivel anterior a la crisis probablemente demorará más de una década.





Los futuros historiadores verán esta crisis como un tremendo retroceso en la larga búsqueda de América del Sur para administrar sus propios asuntos y reducir la influencia exterior.

Oliver Stuenkel es columnista colaborador de Americas Quarterly y enseña Relaciones Internacionales en la Fundación Getulio Vargas en São Paulo. Es autor de The BRICS and the Future of Global Order (2015) y del mundo post-occidental: cómo los poderes emergentes están rehaciendo el orden global (2016)