Pacientes crónicos denuncian que no fueron atendidos por el Estado venezolano

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 6, 2018 4:06 pm

Las organizaciones no gubernamentales y personas que sufren de diferentes enfermedades denunciaron hoy que tras la protesta que realizaron el martes a las puertas del Ministerio de Salud de Venezuela ningún funcionario los recibió y nadie atendió sus demandas.

EFE

“Lamentablemente el Ministerio no da la cara, no nos atiende, no solamente a nosotros las organizaciones sino sobre todo a estas personas (enfermos) que vienen con este sufrimiento tan grande, tan desesperadas”, dijo a la emisora privada Unión Radio la directora de la ONG Prepara Familia, Katherin Martínez.





La activista reiteró que “el Ministerio voltea la mirada” al no recibir a los enfermos que se quejan por falta de medicamentos, de materiales médicos, de equipos, e incluso de falta de agua en los hospitales públicos.

“No nos reciben, nos dejaron entrar y cuando estábamos allí lo que hicimos fue recibir de parte de toda el área de seguridad del Ministerio, del director, del jefe de seguridad, sus sufrimientos personales porque todos nos contaron que tienen familiares en hospitales públicos, sin medicamentos”, narró.

Martínez pidió a las personas que tienen algún padecimiento, así como a sus familiares y dolientes que se unan a estas manifestaciones pues, señaló, “queremos seguir colocando el foco en esta insensibilidad, en esta falta de respeto”.





Dijo que las organizaciones no gubernamentales orientadas al tema de la salud en Venezuela exigen “la reactivación de los trasplantes”, un procedimiento que está paralizado desde hace más de un año, así como que se garantice el suministro de los inmunosupresores que requieren los trasplantados.

También resaltó que a todas las peticiones de medicamentos, materiales y tratamientos, se suma ahora “la exigencia de la falta del suministro de agua en los hospitales públicos de Caracas y del interior del país (…) porque un hospital no puede funcionar sin agua”.

Asimismo, Martínez dijo que se denunció que los bancos de sangre “no cuentan con los reactivos para hacer la serología y por esas razones tenemos niños con hepatitis C que se han contagiado debido a que no existen estos reactivos”.





Decenas de pacientes con enfermedades crónicas protagonizaron ayer una protesta ante el Ministerio de Salud de Venezuela, una manifestación que se suma a otra veintena de movilizaciones que han realizado personas afectadas por diferentes padecimientos.