Tres muertos y un herido en tiroteo al norte de Florida

Jun 6, 2018 1:00 pm

Tres hombres fallecieron y otro resultó herido de gravedad, producto de un tiroteo que se suscitó este martes en la noche cerca de una estación de gasolina en Jacksonville, al norte de Florida, según informó la Policía de esa ciudad.

Según reportó la Policía a través de su Twitter, cuando un vehículo se detuvo junto al automóvil de las víctimas, al menos una persona abrió fuego desde dentro del auto. Luego el vehículo se marchó del lugar.

Los investigadores no estaban seguros si se intercambiaron disparos entre ambos vehículos, indicó el canal local News4Jax.

Una persona falleció en el lugar. Los otros fallecidos fueron trasladados a un hospital pero murieron en el trayecto.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada hasta el momento y aún no está claro que motivó el tiroteo.

La Policía de Jacksonville anunció este miércoles el número de víctimas, ofrece una recompensa de hasta $3,000 por información que conduzca al arresto de los responsables de los tiros.

Update on quadruple shooting: 3 have died and 1 is in crtical condition. If you have any info on this shooting, please call JSO at 904-630-0500 or Crime Stoppers at 1-866-846-TIPS to remain anonymous and be eligible for a reward up to $3,000 if your tip leads to an arrest. https://t.co/VxJBT3NXWo

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) June 6, 2018