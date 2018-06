Un juez penal docto en turismo, por Félix Francisco Bertomolde

Publicado en: Opinión

Jun 6, 2018 5:26 pm

Aquello de la distribución en los circuitos judiciales penales del país se acabó, ahora lo que existe es un tubo, al que detengan por causas políticas va derechito a parar en las manos de jueces rodilla en tierra, todo parece indicar que les implantan un chip de última generación 4G para coger línea en aquello de desvirtuar la administración de justicia. En Caracas y Maracay están plenamente identificados, uno de ellos es Edecio José Velásquez Hernández, Juez 6to de Control de Caracas, C.I. 12.223.438, nacido el 27/05/1974, de 44 años de edad, residenciado en la Parroquia Altagracia de la capital venezolana.

– Edecio José fue un todero dentro de la administración pública hasta que llegó a ser Juez -me confía un ex compañero de estudio, hablando en condición de anonimato-. Es un petulante entre sus colegas jueces, dice que está en el Poder Judicial prestado por la izquierda judicial, ¿tú has visto mayor engreído?, que te enseñe sus notas… -con una pícara sonrisa cortó el comentario.-

En El Helicoide, por aquellos días que los presos tomaron esa mazmorra me enteré que tiene los casos de Lorent Saleh, Gabriel Valles, Jheremy Bastardo, Antonio Ledezma, entre otros a los que les aplica el ácido de la justicia revolucionaria, nada más con ver los contenidos informativos y twists sobre esos casos uno se percata de que el hombre le vendió el alma al diablo, no hay otra explicación para tantos y continuos atropellos a esos muchachos, excluyendo a Ledezma a quien tenía en casa por cárcel por una razón que ya les comentaré.





– Contrario a lo que Edecio dice -alarga el comentario su condiscípulo-, de ser preparado y tener una aquilatada trayectoria dentro del poder judicial, como debería ser el caso de cualquier juez que se precie de serlo, él viene de ser Defensor Público, Fiscal del Ministerio Público durante un corto período y policamburista un buen tiempo en el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Inatur, Venetur y en otras instituciones públicas más del sector turismo hasta el 2015, su único aval, ser amigo de Andrés Izarra, Izarrita, al nombrártelo debes suponerte porque le mantuvo la cautelar a Ledezma.

Viendo que no entendía lo que me quería decir, me explicó algo desconocido para mí, Andrés Izarra es yerno de Antonio Ledezma, luego 2 + 2 son 4, siendo Edecio José Velásquez Hernández panita de Izarrita, quien hoy vive en Alemania y sería la caja chica del papá de su esposa, es obvio que alguna deferencia debía tener para con el suegro de éste. Hecha esa aclaración, dio por terminada nuestra conversación con frases poco halagadoras.

– No es un juez es un títere del régimen arrastrado y sinvergüenza, ahí tenemos el caso de estos muchachos, Lorent Saleh y Gabriel Valles, de manera por demás injusta los ha mantenido presos cuando el estado de ese proceso es para que estuvieran en la calle hace rato, bueno ya salió uno de ellos, pero no por iniciativa de él. Negarles la libertad bajo esas condiciones es una falta grave que podría ser sancionada con destitución, pero como Juez recibe órdenes del régimen, desde que Izarra le consiguió ese chance, poco le importa.





Suerte que tienen algunos, dicen en mi pueblo y tal vez diga también Jheremy Bastardo cuando se enteré de estas bagatelas. Jheremy es un joven que está preso en el Rodeo II, me dicen que en condiciones inhumanas, por disposición de este comisario político erigido en Juez Sexto de Control de Caracas, en su caso también son incontables las violaciones al debido proceso, que desde la lógica bizarra del régimen vienen siendo méritos por los cuales será recompensado en su momento Edecio José Velásquez Hernández, si es que antes el ventarrón de la OEA no lo arrastra para la Corte Penal Internacional.

Félix Francisco Bertomolde

@memientanchico