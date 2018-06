Utilizan camiones militares para cubrir el transporte público en el Zulia #6Jun (fotos)

Jun 6, 2018 10:23 am

durante la mañana de este miércoles 6 de junio, varias unidades militares usadas para el traslado de tropa fueron sacadas a las calles para cubrir las rutas de transporte público en la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia ante la crisis que atraviesa este servicio por la falta de respuestos.

LaPatilla.com

#CaigaQuienCaiga #Mcbo 8.18 am Curva de Molina Camiones Militares pasan a Combate en la Limpia. Según varios Directivos de las Rutas del Oeste Marabinos NO acataran el Precio que la Alcaldía les exige de 2.500 BsF corto y 3 mil bsS Largo. Este Lunes No saldrán las Unidades. pic.twitter.com/3KvEvoosSG





— Angel Monagas (@AngelMonagas) 6 de junio de 2018