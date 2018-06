AN debe tratar informe de la OEA que investiga a Maduro por crímenes de lesa humanidad

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 7, 2018 6:15 pm

El diputado Williams Dávila (Unidad-Mérida), integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional(AN), informó que solicitará a la Directiva del Parlamento Nacional se realice una sesión con un único punto, donde se desglose el informe presentado por el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, en el cual se concluyó que hay suficientes pruebas para investigar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Nota de Prensa

El parlamentario indicó que el referido informe pasará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se abra una investigación a diferencia de un examen preliminar que inició esta instancia judicial en febrero de 2018.





Señaló que en este caso hay una solicitud para que se abra una investigación sobre la base del informe que elaboraron los expertos designados por el Secretario General de la OEA, el cual fue sustentando mediante tres audiencias y la participación de 26 testigos.

Dávila explicó que el proceso verificará los crímenes de lesa humanidad sobre la base de ese expediente y recordó que la AN participó activamente ya que en lo particular él formó parte de esos testigos al igual que el diputado Armando Armas (Unidad -Anzoátegui).

Además informó que la fracción de Acción Democrática a la cual pertenece presentó un informe con más de cincuenta páginas, donde se comprobaban los patrones que demuestra la violación reiterada y sistemática contra la AN.





“Agresiones, persecuciones contra diputados y sus familiares y anulación de pasaportes. Todo eso está dentro de patrones que establece el Estatuto de Roma en su artículo 7 y eso yo lo demostré en mi informe”, dijo.

Enfatizó Dávila que en el documento logró demostrar punto por punto que la agresión en su contra no fue una simple agresión individual, donde se violaron sus derechos humanos, sino que estas acciones en su contra respondían a una política de Estado, sistemática, reiterativa y de persecución contra un sector determinado de la población por razones políticas, en este caso, contra los diputados de la Asamblea Nacional.

Tras demostrar lo expuesto, el representante de la Unidad por el estado Mérida dijo que todas las pruebas fueron tomadas en cuenta por el panel de expertos, integrado por exministros de justicia, especialista en materia de derechos humanos, así como Santiago Cantón, quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Argentina.





En este sentido, recordó que la parte que le correspondió presentar a la AN fue aprobada el 28 de noviembre de 2017 ante el Hemiciclo de sesiones, y por tal razón el Parlamento es participe y actor en la elaboración del informe de la OEA porque se hizo presente con documentos concretos.

Agregó que hay hechos que ocurrieron después de las audiencias de noviembre del pasado año, como fue el caso del asesinato de Oscar Pérez, y los demás crímenes que han ocurrido de violaciones de derechos humanos, por tal razón, consideró que al abrir la investigación se tomarán en cuenta todos esos hechos que se generaron porque, incluso, el informe se remonta a todos los casos que sucedieron en el año 2014.

Aseguró que no es taxativo sino enunciativo el informe de la OEA, en el sentido, que pueden ampliase con otros hechos que se han venido sucediendo. “Los diputados nos debemos sentir orgullosos porque la AN participó activamente en la elaboración de un informe que puede significar finalmente que la impunidad no tenga más vigencia en Venezuela, como son los crímenes de lesa humanidad y que Maduro y todos los que aparecen señalados en ese informe sean castigado por la justicia internacional”, puntualizó el parlamentario.