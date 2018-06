¿Calmando ánimos Padrino?… General en Jefe le dice a los militares que ellos sí tienen cubierta la salud (Video)

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 7, 2018 6:21 pm

Padrino López asegura que en la Fuerza Armada tienen TODO para cubrir el sector salud de sus miembros, incluyendo a los de la Aviación Militar.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López asegura que el sistema de salud de la Armada está equipado para cualquier necesidad de alguno de sus miembros y en el caso de que alguien no haya sido atendido, no es por falta de insumos ni de sistema de salud, sino por falta de jefe.

“Nosotros tenemos todo para cubrir todo lo que sea salud, cuando digo todo es todo. Todo lo que sea salud está cubierto, a veces cuando me consigo por ahí algún caso desatendido, no es porque falte un sistema de salud, que lo tenemos, es a veces por falta de jefe. Si alguien aquí en la Fuerzas Armadas está pasando alguna necesidad es porque no tiene jefe y si no tiene jefe yo me pongo a la orden como jefe” enfatizó Padrino.

G/J Padrino López: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene TODO para cubrir el área de la salud. Todo está cubierto (…) y si existiese algún caso pendiente por atender, no será por falta del sistema de salud, sino por falta de jefe”. #CampanaNacionalNegroPrimero pic.twitter.com/WLFqLu8ISp

