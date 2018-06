Carlos Paparoni: La producción nacional sólo alcanza para abastecer el 25% de la demanda

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 7, 2018 9:14 am

El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni indicó que el déficit en la producción nacional es alrededor del 80% en algunos rubros y se debe a la falta del Ejecutivo Nacional para establecer estrategias para que los productores puedan tener acceso a fertilizantes, semillas, agroquímicos, repuestos e insumos para la siembra y la cosecha.

“Actualmente en Venezuela, la producción nacional sólo alcanza para abastecer el 25% de la demanda, según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO). Por eso, el venezolano no consigue ni harina de maíz, ni café, ni azúcar, ni arroz y cuando los consigue no los puede adquirir por su alto costo. El gobierno nacional prefiere importar alimentos en vez, de apoyar la producción nacional”, indicó Paparoni.





Además, el parlamentario señaló que “en los últimos 11 años se ha registrado una caída en el sector agrícola venezolano. En algunos rubros existe un déficit del 80% como es el caso del maíz, la azúcar, la cebolla y el pimentón. Venezuela, dejó de ser uno de los países exportadores de café y la producción sólo abastece el 30% de la demanda y la producción de arroz sólo alcanza para cubrir el 35% del consumo de los venezolanos”.

Paparoni dijo que “actualmente, nuestros productores casi no siembran porque carecen de semillas, insumos y fertilizantes. Los tractores no tienen repuestos y la maquinaria para la siembra está obsoleta. La solución para el hambre en Venezuela es apoyar la producción nacional y no, importar productos alimenticios para distribuirlos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

El parlamentario enfatizó que “el gobierno nacional se dedicó a destruir el aparato productivo del país. Exigimos al Ejecutivo Nacional a dejar de importar alimentos e incentivar la producción nacional que es la única solución para el hambre en Venezuela”.





Nota de prensa