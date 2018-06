Primero Justicia rechaza persecución política a través de las instituciones del Estado hacia Tomás Guanipa

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 7, 2018 2:19 pm

La Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia quiere rechazar la persecución del régimen en contra de nuestro Secretario General Tomás Guanipa por parte de la Contraloría General de la República quien informó a través de un cartel de prensa que se iniciaba una investigación en contra del mencionado diputado.

Nota de prensa

Estas acciones ordenadas por el régimen de Nicolás Maduro buscan es amedrentar y acallar la voz de Tomás Guanipa quien siempre ha estado al lado del pueblo defendiendo sus derechos , liderizando el cambio en Caracas y alzando su voz de protesta por quienes no tienen comida, no tienen medicinas, por quienes no les alcanza el sueldo para alimentar a sus familias y por la materialización de un proceso electoral justo , libre y democrático que permita el cambio en Venezuela. Pero también pretenden apagar la voz que internacionalmente ha venido denunciando la crisis humanitaria que vive nuestro pueblo.





Este hecho viene a sumarse a la larga lista de persecuciones que ha recibido nuestro Secretario General Tomás Guanipa por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus instituciones secuestradas que le ha hecho beneficiario de una medida de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017.

Reafirmamos desde Primero Justicia que este régimen continúa una ola de persecución contra quienes piensan distinto y que nosotros no dejaremos de luchar hasta lograr el cambio democrático en nuestro país.