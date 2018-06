Venezuela, un país cada vez más aislado en las Américas

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 7, 2018 2:16 pm

Luego de que la OEA desconociera las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo en Venezuela, disminuye cada vez más el apoyo internacional al gobierno de Nicolás Maduro.

Agencia Anadolu





Tras la resolución aprobada este martes 5 de junio en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Venezuela, expertos locales hablan de una disminución del respaldo internacional hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

En entrevista con la Agencia Anadolu, el internacionalista venezolano y exembajador, Emilio Figueredo, destacó que la resolución, que entre otras cosas desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro resultó reelecto, es de “gran importancia” para las relaciones internacionales del hemisferio.

Figueredo calificó como un “cambio sustantivo y cualitativo” que Nicaragua –que antes apoyaba al Gobierno venezolano– se abstuviera, junto a otros diez Estados, de votar; y que República Dominicana –que con el presidente Danilo Medina fue parte fundamental del diálogo reciente que sostuvieron gobierno y oposición venezolana en Santo Domingo– apoyara junto a otros 18 países abrir las puertas para la eventual suspensión temporal de Venezuela del organismo, tras la aplicación de los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, por “alteración del orden constitucional”.





Solo tres países apoyaron a Venezuela al votar en contra de la resolución, que además urge al gobierno de Maduro a permitir el ingreso de ayuda humanitaria: Bolivia, Dominica, y San Vicente y las Granadinas.

“Venezuela perdió el apoyo del Caribe. Varios países votaron a favor y la gran mayoría se abstuvo (…) Ese bloque que había construido (el chavismo en el Caribe) a costa de no defender bien el Esequibo (zona en reclamación con Guyana), fíjate el poco fruto que dio”, le dijo a la Agencia Anadolu Figueredo, quien fue embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El experto resaltó el caso de Antigua y Barbuda, país caribeño que se abstuvo pese a que, dos días antes de las votaciones, el Gobierno venezolano le condonó una deuda millonaria para garantizar su voto en la sesión.

Aunque reconoce que la aprobación de esta resolución por sí sola no producirá cambios inmediatos en el país latinoamericano, Figueredo considera que pueden venir más sanciones a miembros del gobierno de Maduro y que, además, puede haber retiros de embajadores del territorio venezolano a raíz de las que consideró “ofensas” del canciller Jorge Arreaza a los demás cancilleres de la OEA durante la sesión.





Sin interlocutor en Venezuela

La aprobación de esta resolución se produjo casi dos meses después de la celebración de la VIII Cumbre de las Américas, de la que se excluyó a Venezuela. Durante las conversaciones de aquel encuentro, el tema de Venezuela fue central y se tocaron los mismos asuntos que aborda el documento de la OEA, entre ellos la falta de independencia de poderes.

La resolución de la OEA se aprobó pocos días antes de la reunión del G7 en Canadá, que será este 8 y 9 de junio, y en la que también se hablará de Venezuela.

“En la historia de las relaciones internacionales nunca ha habido un caso que haya concitado una reacción tan coordinada, ordenada y constante de los principales actores de la comunidad internacional”, aseguró Figueredo, quien recordó que solo nueve países del mundo felicitaron a Maduro tras las elecciones del 20 de mayo.

Sin embargo, pese a que la acción internacional ha sido, a juicio del experto, “muy coherente y muy constante”, hay una falla interna que dificulta una eventual solución para el país: “El problema está en que no saben a quién le pasan el testigo (…) hay una incoherencia total entre los diferentes factores de la oposición venezolana. Ellos (la comunidad internacional) están actuando pero no saben quién es el verdadero interlocutor”.

La sesión de esta semana en la OEA no tenía como objeto la suspensión, para la que se requieren 24 votos a favor, y que es el siguiente paso en una Asamblea General Extraordinaria, sino la aprobación de la resolución, con al menos 18 votos.

El canciller Arreaza, sin embargo, habló desde Washington de un “fracaso estrepitoso” de los Estados Unidos, impulsor de la iniciativa. A su juicio, el país norteamericano demostró que “no manda” en el organismo, que es el principal foro político del continente.

El ministro venezolano para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, secundó sus palabras al desconocer este miércoles la resolución y agregar que la medida es “injerencista”.

“Es la última Asamblea General de la OEA donde participa un canciller venezolano. Nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA. Ya van 13 meses. Ese día, cuando se culminen los 24 meses que tenemos que esperar, vamos a hacer una fiesta nacional”, aseguró Nicolás Maduro este lunes, antes de que se aprobara la resolución, al referirse a la petición de salida del organismo que hicieron en abril de 2017 y que concluiría en abril de 2019.

El país está a la espera de las acciones que tomará el presidente Maduro tras la aprobación de la resolución, según advirtió el ministro Rodríguez.

Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se prepara para visitar Ecuador y Brasil, con la intención de discutir la situación de Venezuela.

Desde hace un mes, Pence ha pedido a los países miembros de la OEA que se sumen a su iniciativa de expulsar a Venezuela del organismo. “Demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos”, ha dicho, al tiempo que ha mencionado posibilidades de cooperación en inversiones financieras, de energía, infraestructura y seguridad.

Para Figueredo, EEUU trabajará para conseguir los cinco votos que faltan y lo hará rápido. “Yo creo que los tiempos se van a acelerar porque la crisis venezolana se está acelerando”, acotó.

En ese caso, la suspensión temporal se daría antes de la salida solicitada por el gobierno de Maduro, lo que a juicio del experto supondría una importante “sanción moral y política”, con un “impacto muy grande”.

Los países americanos y europeos no son los únicos que se están alejando de Venezuela. “China acaba de decir que no la financiaba más. Para Rusia (…) es más importante resolver Crimea que apoyar a Maduro. (…) Turquía está en un problema complicado con la caída de la moneda. E Irán, aunque esté de acuerdo, no quiere agitar las aguas, en vista de la posición mantenida por el gobierno de EEUU con respecto a los acuerdos suscritos por Trump (…) (Venezuela) sí tiene formalmente aliados pero, ¿quién está dispuesto (a hablar a su favor)?”, cuestionó Figueredo.