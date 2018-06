CNP: Criticamos la política del Gobierno que limita acceder a la información libremente

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 8, 2018 10:02 am

La directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP, ofreció este viernes una rueda de prensa a fin de fijar posición ante los recientes ataques sufridos a través de organismos del Gobierno hacia los medios de comunicación tanto impresos como digitales.

Por Lisbeth Piñeros / LaPatilla.com

“Criticamos fuertemente la política que limita a los ciudadanos de acceder a la información libremente, ya sea vía impresa o digital”, indicó el presidente del CNP, Tinedo Guía.





Recalcó que el Colegio han registrado más de 600 agresiones a periodistas “y en muchas ocasiones un periodista recibe varias agresiones”.

Por su parte, la Secretaria General del CNP, Delvalle Canelón, indicó que “ahora ha recrudecido la situación con los medios de comunicación. El Gobierno sigue cercenando el derecho a la libertad de expresión y lo más reciente es la utilización de la justicia para generar autocensura en los periodistas y en los propios medios de comunicación”.

Como ejemplo de ellos nombró a “los dueños de La Patilla y el Nacional, respectivamente, se encuentran fuera del país ante la amenaza de ir a la cárcel (…) Pero no nos pondrán de rodillas. El CNP continuará denunciando que en Venezuela no se respetan los Derechos Humanos ni la libertad de expresión”.





Canelón también aprovechó la oportunidad para desmentir al presidente Nicolás Maduro, quien asegura que el papel periódico no se puede adquirir debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al país. “Desde el 2014 hemos denunciado la falta de papel en el país. No es por las sanciones. Hemos ido a todas las instancias denunciando desde esa fecha. Esto no es reciente (…) En Cojedes, el único medio impreso en todo el estado cerró por falta de papel. Es el ciudadano quien decide el medio por el cual quiere estar informado. No es el Gobierno”, indicó.

Agregó que “el Gobierno utiliza a los poderes del estado a su antojo para obligar a los medios a que se pongan de rodilla ante ellos y así arrecia los ataques a los medios de comunicación”.