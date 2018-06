Trump afirma que no está por encima de la ley

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 8, 2018 9:46 am

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que no está “por encima de la ley”, aunque a la vez reafirmó su “derecho absoluto” a indultarse a sí mismo en el marco de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en su campaña de 2016.

AFP

“No estoy por encima de la ley. Nunca he querido que nadie esté por encima de la ley”, dijo Trump a periodistas antes de partir a la cumbre del G7 en Canadá, y asegurando que aunque tiene en mente algunos indultos, como uno póstumo al boxeador Mohamed Ali, no considera uno para sí mismo porque no ha hecho “nada malo”.