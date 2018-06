Los apagones quieren acabar con los marabinos

Publicado en: Actualidad, Nacionales

El rechazo a los racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias que padecen los zulianos motivó la protesta que ayer lideró el Frente Amplio Venezuela Libre en Maracaibo y que fue limitada por funcionarios de la Guardia Nacional. Así lo reseña laverdad.com

Rosa de Acevedo, ama de casa de 62 años, se unió a la protesta para exigir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional una solución a los apagones. “Oí que venían para acá y vine a protestar. Primera vez que veo este problema tan grave que tenemos, que no podemos dormir, no tenemos que comer. Lo que quieren es acabar con uno”.

La pensionada asegura que en la villa San Isidro, donde vive, se va la electricidad dos veces al día por cuatro y cinco horas en cada corte. "Lo peor es que es de madrugada y no les importa sabiendo que uno vive en una zona peligrosa. Tenemos que hacer mucho más. Esta protesta es poquito, debemos salir a la calle con los colchones a ver qué van a hacer".





Acevedo junto a otros usuarios afectados protestó frente al Centro Comercia Galerías, en La Limpia. La manifestación fue liderada por los diputados de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconis, Nora Bracho y Marianela Fernández.

Tras una hora de manifestación, pasada las 10.00 de la mañana, llegó un grupo de motorizados de la Guardia Nacional con equipos antimotines y de la Policía Regional del estado Zulia. Los funcionarios, unos 40, impidieron que los manifestantes cerraran la avenida, los replegaron hacia la acera del centro comercial y dirigieron el tráfico.

Los militares no se retiraron hasta tanto no concluyó la manifestación y se fueran los diputados opositores, cuyo último en irse fue Guanipa, dirigente de Primero Justicia, y quien tuvo una discusión con el uniformado de la GN que comandaba el grupo tras llamarlo traidor por no haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente en octubre pasado cuando resultó electo gobernador de Zulia.





Más protestas

Danilo Moreno, docente de 44 años, manifestó con una pancarta en la que exigía el cese de los racionamientos. “Vivo en Idelfonso Vázquez, donde entre tres y cuatro veces al día se va la electricidad. Nuestros niños se enferman por los zancudos. El calor que hay es insoportable. De noche no podemos descansar. El Gobierno regional, municipal y nacional no da ningún tipo de solución”.

Edith Castillo, pensionada de 73 años, apoyó la opinión de Moreno. "Me vine a protestar. Me enteré por Facebook y vine a pie, porque tenemos que protestar día y noche. Tenemos que salir como en Nicaragua".





La caída de la generación en las plantas Ramón Laguna y Termozulia es una de las razones por la que se acrecentaron los racionamientos desde la semana pasada en todo el estado Zulia.

Juan Pablo Guanipa Diputado de la AN

“En Zulia la luz se va las cuatro veces al día. Parecemos unos zombis. Sentimos la destrucción física, y al final quien usurpa la Gobernación dice que resuelve el asunto en mes y medio y ahora dicen que entre meses”.

Marianela Fernández Diputada de la AN

“Ya es intolerable, ya han acabado con la tranquilidad de los zulianos. Gobernador, amárrese los pantalones, vaya a Caracas y tenga la voluntad política para resolver el problema y ayudar a los zulianos que padecemos la pesadilla de vivir sin electricidad”.