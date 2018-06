Aprende Arreaza: Milos Alcalay explica las consecuencias del aislamiento de Venezuela con la OEA

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 10, 2018 8:54 am

Milos Alcalay, ex viceministro de relaciones exteriores y ex embajador de Venezuela en la ONU, aseguró que el aislamiento y posible salida de Venezuela con la OEA, llevaría a que no disfrute de algunos organismos que apoyarían al país a que salga de la crisis en la que actualmente se vive.

LaPatilla.com

En el programa Diálogo con… dirigido por Carlos Croes y transmitido por Televen, Alcalay aseguró que en Venezuela existen una serie de crisis que el Gobierno de Maduro se ha dedicado en negar.





“El Gobierno debe afincarse en America latina“, dijo. “Esa posición en la que el Alba dirigía los criterios de Unasur, Mercaosur y OEA, ha acabado y el gobierno no ha entendido que debe adherirse a esa realidad”, agregó.

“Al suscribir los principios y valores de los países internacionales, debes cumplirlos. Una vez te comprometes, debes hacerlo“.

Asimismo, acotó que: “En primer lugar, Venezuela no está en Asia, está en América, en el Caribe, de manera que no puedes desvincularte de esa realidad física. Nuestras relaciones no son con Irán, Siria , o con Rusia o con China, quienes nos han dado un apoyo importante, pero tienen otros intereses económicos”.





Por otro lado, la situación con Rusia es de otra escala: “El juego de Rusia es un juego geopolítico diferente, ellos buscan una relación mundial“, afirmó.

Sobre el éxodo de Venezolanos a países vecinos que votaron en la OEA, Alcalay recalcó que: “Esa afluencia masiva de venezolanos genera problemas presupuestarios en otros países“.

En dicha sesión de la Organización de Estados Americanos, al ex viceministro de relaciones exteriores le llamó la atención la postura de Nicaragua y los demás aliados del régimen.





“A medida que el gobierno ha venido colapsando, también ha hecho que sus aliados vean con mayor cautela la solidaridad con ellos, llama la atención de Nicaragua, que se abstuvo para apoyar a Venezuela”, manifestó.

Acerca de la intervención del canciller Jorge Arreaza en la asamblea general, aseveró que “fue penosa, peleándose con los demás cancilleres. Esa dialéctica de ‘carritos chocones’ no les abre puertas, y eso en diplomacia se paga caro“.

“Si ellos quieren salir, ¿Por qué se aferra tanto a su permanencia en la OEA?“, cuestionó.

A lo que remarcó: “Ese es el problema del ‘principio de la súper potencia Venezuela’: Venezuela no es Rusia, no es china, y Maduro está jugando peligrosamente, primero, Trump no es Obama, segundo Venezuela tiene que buscar alianzas”.