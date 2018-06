Diputado Barragán “La Comisión de Política Exterior necesita un relevo de la presidencia”

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 10, 2018 3:37 am

“Cada día, el parlamento debe contribuir a un mayor y mejor relacionamiento con la ciudadanía, dentro y fuera del país, y en el caso específico de la designación de los delegados en cuestión, la Comisión de Política Exterior está a tiempo de rectificar”, señaló el diputado Luis Barragán al ser interrogado sobre el nombramiento de los representantes parlamentarios en el exterior.

“Si fuere el caso, conversamos recientemente con Óscar Pérez, por ejemplo, quien no fue consultado para el nombramiento de los delegados en Perú. Él ha realizado una admirable labor en el transcurso de un exilio evidentemente forzoso, y, además de conseguir el permiso de trabajo para los venezolanos, la organización que preside cuenta con una emisora radial y hasta lo hará con una televisiva, entre otras iniciativas, por lo que es necesario escuchar su voz, como la de otras individualidades y entidades de coterráneos en dicho país, o en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el parlamento no puede delegar sus competencias o representación”.

Precisó que la relación de la Asamblea Nacional con la sociedad civil es a través de sus directivos, comisiones permanentes, comisiones especiales y de todos y cada uno de los parlamentarios, porque hay una función de representación y un claro mandato electoral intransferible que respetar, aclarando que “no emitimos juicio alguno de valor sobre las personas presuntamente designadas”.





“En el caso de marras, es distinto que la Comisión de Política Exterior ayude a la articulación de las inquietudes, demandas e intereses de una diáspora creciente, políticamente plural, enfrentada a novedosas condiciones de vida, pero – como ocurre en el ámbito nacional – ha de agotar sus mejores esfuerzos por entenderse y coordinar con numerosas y hasta contradictorias entidades, reivindicando a la propia AN que no es sucursal de partido alguno. Error subsanable, incluso, el diputado Luis Florido puede desempeñarse en otros ámbitos del parlamento, permitiéndole rectificar a la misma Comisión luego de una decisión que no fue consultada con otras fuerzas, como la Fracción 16 de Julio, quien hubiese argumentado su negativa, convencida de que el respeto a la diáspora venezolana comienza por casa: es necesario el relevo en la presidencia de la Comisión”.

Finalmente acotó el diputado Barragán: “Irreductiblemente plural, como la diáspora misma, nuestro mayor esfuerzo y responsabilidad consiste en desplazar la dictadura, circunstancia ésta que no ha de afectar el cabal desempeño institucional de la Asamblea Nacional abierta a toda la ciudadanía”.

Vía nota de prensa