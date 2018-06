APUSB: Es imperativo el aumento de sueldos de los profesores universitarios venezolanos

Publicado en: Nacionales, Titulares

Jun 11, 2018 5:43 pm

“Es imperativo el aumento de sueldos a los profesores y demás trabajadores universitarios, como lo es también para todos los trabajadores del país. Las condiciones en que subsisten hoy en día profesores, empleados administrativos y obreros de las universidades nacionales implican un irrespeto permanente a los Derechos Humanos, a las garantías constitucionales relacionadas con la defensa del trabajo y la vida, una violación constante de todos los acuerdos internacionales en materia laboral suscritos por el país y consagrados en la Organización Internacional del Trabajo.

Nota de Prensa

La forma cómo el gobierno nacional establece los sueldos de los universitarios, así como los sueldos y salarios de todos los trabajadores del país, desconoce flagrantemente la manera consensuada como deben establecerse en conjunción con todos los sectores involucrados, preferiblemente a través de las convenciones colectivas; mandato internacional que con este procedimiento oficial retrógrado pierde todo significado y utilidad como instrumento de discusión y establecimiento de las condiciones laborales”, señaló hoy el profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB).





Agregó Anseume: “¿Por qué razón el ministro del trabajo y el ministro de educación universitaria no se pronuncian al respecto? Es intolerable la situación económica del país para todos los trabajadores nacionales y, muy especialmente, para los universitarios, y estos ministros, que tienen responsabilidad directa en el tema, nada dicen en este sentido. ¿En qué andan? ¿Cuál es su actividad si no se preocupan por toda esta situación? ¿Por qué no hacen lo conducente para ponerle coto al gigantesco deterioro del nivel de vida de los trabajadores venezolanos? ¿Por qué no impulsan las medidas necesarias para frenar la hiperinflación que devora de manera inclemente el fruto del trabajo de quienes hemos decidido permanecer en el país bregando por el bienestar de la sociedad y de nuestras familias? Pareciera que la estrategia para terminar de asfixiar a las universidades autónomas es obligar a los profesores universitarios, y a todos sus trabajadores, a sumarse a la diáspora que ya identifica a Venezuela a nivel mundial”.

Por su parte, el Secretario General de la APUSB, profesor Luis Buttó, indicó: “Con suma tristeza y mayor indignación hemos conocido los informes internos de la USB en relación con la diáspora de nuestros profesores. Es imposible mantenerse calmado, no alarmarse y no reaccionar, cuando se sabe que, por ejemplo, el año pasado renunciaron a la universidad 129 profesores y que en lo transcurrido de este año ya sumamos 36 renuncias, sin contar las jubilaciones. Del último llamado a concurso de credenciales hecho público aquí en la USB, algo más de 80% de los cargos ofrecidos quedaron vacantes. No hay forma de atender el trabajo diario. El asunto es que nadie quiere venir a trabajar a las universidades a sabiendas de los sueldos miserables que tendría que ganar. Nos preguntamos: ¿qué piensa hacer el gobierno para contener esta intolerable situación? ¿Es que deliberadamente pretende el oficialismo que las universidades se vacíen por completo y así poder quitarse de encima el escrutinio que representa el sector universitario como generador de conocimiento y pensamiento crítico que es?”

Agregó Buttó: “Así como el gobierno nacional se desentiende olímpicamente del deterioro en las condiciones de vida de la gran mayoría de los trabajadores venezolanos que sobreviven con salario mínimo, así se desentiende del drama que vivimos los universitarios, cuyos sueldos no distan mucho del salario mínimo nacional, incluso en los grados superiores del escalafón. Nuestra obligación como profesores defensores de la autonomía es sumar esfuerzos para detener la sistemática destrucción de nuestras universidades por parte de quienes ni las entienden, ni las valoran, ni las respetan. El trabajo de los universitarios, como el trabajo de todos los venezolanos, debe ser remunerado en su justa dimensión. Es inaceptable que esto no lo ponga en práctica un gobierno que gusta decirse obrerista y defensor del pueblo. Sólo se es obrerista, sólo se está a favor del pueblo, cuando a los trabajadores se les garantiza un nivel de vida digno. Esto reclamamos desde la APUSB”.