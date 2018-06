Concejales de Caracas rechazan el uso de “perreras” como transporte público

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Con la poca afluencia de unidades de transporte en las diferentes ciudades del país se han implementado camiones o las mal llamadas “perreras” para el traslado de los usuarios, pasando por encima de las leyes al poner en uso estos vehículos, que no gozan de ningún tipo de seguridad.

La concejal del Municipio Libertador de Caracas, Aixa López, en conjunto con otros Concejales rechazan la nueva modalidad de transporte y puntualizaron que no ven justo que el gobierno de Nicolás Maduro le de legalidad a las “perreras” para paliar la fuerte situación por la que atraviesa el sector transporte.

Por lo general, los ciudadanos esperan por largas horas para llegar a sus destinos, esto por las pocas unidades de transportes que se encuentran activas debido al alto costo de los repuestos, obligando a los transportistas a paralizar sus vehículos.





“El problema radica en que mientras el Gobierno Nacional no dé los insumos necesarios para su buen funcionamiento tales como cauchos, aceite, lubricantes, baterías, no se puede prestar un buen servicio y no es un secreto para nadie el alto costo de todo”, dijo López.

López resaltó el riesgo que corren las personas al utilizar los camiones para movilizarse a sus trabajos, escuelas, entre otros. “Estas perreras no tienen las condiciones mínimas para ser un medio de transporte público”.

Es válido recordar que el pasado 28 de mayo en el sector Los Azules del municipio Sucre, ubicado en el estado Mérida, 11 personas perdieron la vida y 16 resultaron heridas. Al igual que en Caracas, hace dos meses, en un accidente un oficial de la Guardia Nacional perdió la vida en la carretera de El Junquito al ir en un camión que estaba siendo utilizado como transporte para usuarios.





