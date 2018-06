Excarcelación de presos políticos: El veredicto final es que el régimen miente

Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 11, 2018

El Gobierno bolivariano no se cansa de mentir y jugar con las emociones de miles de venezolanos. Del 1 de junio al 3 de junio, La Comisión de La Verdad en vocería de la presidente de la Constituyente cubana, Delcy Eloína, anunció la “liberación” de 80 detenidos por razones políticas, pero como era de esperarse, no fue una jugada muy limpia.

Por Daniela Mendes / La Patilla

Las irregularidades





El 1 de junio se dieron 40 excarcelaciones, de las cuales según informó el director ejecutivo de Foro Penal, solo 18 fueron presos políticos, en lo que el Gobierno denominó como el primer lote. En esta oportunidad salieron: 20 colectivos acusados de atacar al comando de campaña del excandidato presidencial Henri Falcón; nueve presos comunes y una mujer que presuntamente fue acusada en el 2015 de estafar a más de seis mil personas que cancelaron cuotas iniciales para adquirir vehículos en la empresa La Venezolana.

Y las excarcelaciones continuaron. El 2 de junio, en un acto en La Casa Amarilla, Delcy Eloína en compañía del Fiscal General designado por la Constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció que fueron “liberados” 40 presos políticos más.

¿Son de verdad liberaciones como dice el Gobierno?





Según el abogado de Foro Penal, Gonzalo Himiob, los procesos penales contra muchos de los presos políticos siguen en curso. Es decir, algunos seguirán pagando lo que les resta de condena con otras medidas cautelares, como por ejemplo: casa por cárcel o presentación a tribunales cada cierto tiempo.

También aclaró que la definición de “beneficios procesales” está eliminado del vocabulario Penal venezolano, ya que la libertad no es un beneficio, es un hecho que se reconoce.

Sin embargo, el Gobierno se aprovechó al máximo de las “medidas cautelares” y le prohibió a los excarcelados comentar y escribir por sus redes sociales, lo cual es una falta a la libertad de expresión.





Según el Código Procesal Penal, está medida se tiene que acatar en cuanto al publicar información referente al caso, ya que puede entorpecer el proceso judicial, mas no se puede callar o censurar a la persona de ninguna otra manera.

¿Y dónde están los siguientes lotes?

A pesar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que saldrían en libertad más presos políticos, la Comisión de La Verdad y la constituyente cubana se hicieron la vista gorda.

Según revelan periodistas expertos en el caso y algunos familiares de presos políticos que prefirieron mantener su identidad en el anonimato, el Gobierno prometió la excarcelación de dos lotes más, que sumados a los dos anteriores daría un total de cuatro lotes y más de 100 presos excarcelados. Pero como siempre, y para no perder la costumbre, el gobierno nos volvió a mentir.

Familiares a la espera, con el corazón en vilo

El corazón de los familiares de las personas que aún siguen privadas de libertad está partido en dos. Por una parte sientes alegría de todos esos que salieron y que por fin, aunque sea pueden ver el sol todos los días, pero por la otra la angustia y el desasosiego se apodera de las ganas de ver a sus allegados salir y reencontrarse con ellos en un abrazo.

Las horas en las afueras de El Helicoide se hacen eternas, entre el calor y la angustia no hay tiempo para el cansancio. Las personas solo esperan ver llegar esos autobuses rojos, que serán el pase para tener a sus familiares con ellos. Pero aún, el Gobierno no permite esa unión, no da luz verde a unas liberaciones de unos inocentes, que nada más están presos por pensar diferente.

Siguen habiendo presos, la lucha aún continúa

La ONG Foro Penal, informó que aún existen 301 presos que siguen en las mazmorras de alguna cárcel ubicada en el territorio nacional. Y que además, se ha registrado más de siete mil personas sujetas a injustos procesos penales bajo medidas cautelares.

#11Jun Al día de hoy registramos 301 #PresosPolíticos en #Venezuela. Además registramos 7285 personas sujetas a injustos procesos penales bajo medidas cautelares. @Almagro_OEA2015 @ForoPenal — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) June 11, 2018

La historia se repite

Y esta no es la primera vez que mienten. El pasado diciembre de 2017, el gobierno incumplió la promesa de liberar a más de 60 presos políticos.

A pesar de las 48 liberaciones que se llevaron a cabo, es necesario recordar que Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente cubana, y Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la ANC, anunciaron que más de 60 presos políticos saldrían en libertad durante las navidades del 2017.