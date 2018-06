García Arocha: Los partidos políticos deben unir esfuerzos para orientar al país

Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 11, 2018 9:10 am

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha aseguró que “la crisis afecta al país, no solamente a la UCV (…) si no también a otras universidades que han sido creadas durante este régimen, en estos 20 años”. Así lo reseña unionradio.net

Recalcó durante el programa A Tiempo de Unión Radio que ante el incremento de deserción estudiantil que azota al país por los altos índices de inseguridad, muchas instituciones de educación superior siguen recibiendo nuevos ingresos de estudiantes.

Hizo el llamado para un cambio de gobierno porque a su juicio el país necesita un “refrescamiento”, insto a la unidad en la coalición opositora, para poder solucionar los problemas del venezolano. “Entonces la invitación es a los partidos políticos a que unan esfuerzos para que orienten al país“.





“Yo creo que el 20 de mayo fue una demostración clara de lo que siente el país, el país no participó no es lo mismo votar que elegir (…) yo creo que la no participación del venezolano demostró exactamente cuál es el sentimiento de la necesidad de cambio“, dijo Arocha.