Inflación anualizada se sitúa en 24.571 %, según el índice de la Asamblea Nacional

Jun 11, 2018 10:49 am

Rafael Guzmán, presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional presentó un balance sobre la hiperinflación en Venezuela e informó que el indice de inflación acumulada en lo que va del año 2018 es de 1.995,03%.

En este sentido, Guzmán explicó que el indice de inflación es del mes de mayo es de 110,1%. Mientras que la inflación acumulada anualizada desde mayo de 2017 a mayo de 2018 es de 24.571%.





Según las estadísticas de la comisión de finanza es necesario 200 salarios mínimos para cubrir la cesta básica, cuando “la inflación diaria es del 2,4% esta es la inflación (…) No podemos dejar de advertir la urgencia en que se cambie el rumbo de las políticas económica de Venezuela”, indicó Guzman.

“Hace tres meses veíamos como el gobierno anunciaba con bombos y platillos el lanzamiento de El Petro y de un nuevo cono monetario, ninguno de los dos sirvió (…) Los inversionistas le voltearon la cara a Venezuela y el único responsable es el gobierno. “La gente no va a llevar su producción a un mercado donde no le van a pagar lo que realmente, militarizar los mercados no es la solución”, comentó el parlamentario.





