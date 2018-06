AN aprobó acuerdo sobre la ratificación, por parte de la OEA, que rechaza la farsa electoral del 20 de mayo

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 12, 2018 2:09 pm

La Asamblea Nacional debatió este martes el acuerdo sobre la ratificación por parte de la OEA de la posición fijada por la Asamblea Nacional, rechazando la farsa del 20 de mayo. en sesión ordinaria

El parlamento venezolano exaltó la labor del bloque regional y se agradeció a la comunidad internacional que integra el organismo.

Durante sesión ordinaria, el diputado Ángel Medina resaltó que la OEA es la voz más directa de los países de nuestra América. “Allí se gestó una resolución histórica. Años atrás los países del bloque no entendían la situación de Vzla. Han entendido que la crisis venezolana está perjudicando a los otros países de la región”.





Por su parte el diputado Eliezer Sirit dijo que la OEA respaldó el parlamento venezolano como único poder legítimo en el país.

“Esta nueva decisión de la OEA nos está abonando el terreno para las acciones siguientes. Ese pueblo que nos decidió esta Asamblea Nacional debe confiar en que seguiremos la tarea. La OEA respaldó a esta Asamblea Nacional. Es importante que el pueblo entienda que remitir las denuncias y pruebas a la Corte Penal Internacional, sobre la violación de DDHH en Venezuela, es parte del trabajo de este Parlamento”, sostuvo.

Ángel Caridad aseguró que OEA dejó claro que este régimen que nos gobierna, cada día está más solo. A su juicio,a pesar de la votación de la OEA, el gobierno trata de vender que salieron victoriosos.





“Ahora que las decisiones del bloque no son a su favor, no las reconocen. La fracción parlamentaria 16 de Julio fijamos posición frente a la decisión de la OEA, que debe ser interpretada como un espaldarazo a los venezolanos. El pueblo gritó el 20M que Venezuela no tiene presidente de la República”.