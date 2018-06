Movimiento de DDHH rechaza acusaciones del ministro Luis López contra Francisco Valencia y Codevida

Publicado en: Destacados, Nacionales

Jun 12, 2018 12:46 pm

Las organizaciones no gubernamentales suscribieron un comunicado público en el que rechazan los señalamientos realizados por el ministro de Salud, Luis López, contra Francisco Valencia, defensor de Derechos Humanos y Presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida).

En el comunicado, los firmantes aseguran que el alto funcionario gubernamental no fundamentó sus graves acusaciones ni contra el presidente de Codevida ni contra esta Coalición, ocupada en defender los derechos a la salud y la vida de la población venezolana. Tampoco ofreció mayores detalles sobre las razones para no tomar medidas urgentes que comprenden usar la asistencia humanitaria a fin de evitar que unas 300.000 personas con condiciones crónicas fuesen privadas de medicamentos por más de un año, incluyendo personas trasplantadas, con hemofilia, cáncer y VIH que han ido falleciendo entre los años 2017 y 2018 por no tomar sus tratamientos.

Indicaron también que “durante su gestión, han empeorado los servicios públicos de salud y han ocurrido importantes retrocesos, como la suspensión del programa de procura de órganos y trasplante renal. Transcurrido un año de dicha suspensión, que deja en riesgo de muerte a aproximadamente 5.000 venezolanos, Codevida realizó una de las más recientes jornadas de protesta en la sede del Ministerio de Salud. Esas son las acciones ciudadanas que molestan al ministro López”.





Las denuncias de Codevida sobre la privación de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico en Venezuela han sido convalidadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el Informe País elaborado por la CIDH y divulgado en febrero de 2018 se indica: “…tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento”.

A continuación el comunicado completo:

