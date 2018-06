María Corina Machado desde Anzoátegui: El dolor nos une en torno a la exigencia de que se vayan ya

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 13, 2018 6:41 pm

María Corina Machado e integrantes de Vente Venezuela recorrieron este miércoles Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, como parte de la cruzada nacional por la dimisión del régimen. Desde la comunidad de El Pensil, la Coordinadora nacional del partido de la libertad llamó a levantarse y ratificó que “el dolor nos une en torno a la exigencia de que se vayan ya”.

Nota de Prensa





La dirigente exhortó a los ciudadanos a confiar en la fuerza cívica y de nuestra generación, y aseguró que Venezuela es un país de gente digna que no se calla. En este sentido, sostuvo que Nicolás Maduro no puede permanecer un minuto más en el poder.

“A mí no me digan que no sabemos qué hacer, porque los venezolanos sabemos sacar las dictaduras. Hoy el quiebre avanza y no lo van a poder detener”, fueron sus palabras durante una asamblea organizada por Omar González, coordinador de Vente en Anzoátegui, y en la que también participaron el diputado Richard Blanco, el activista Julio Coco, Helen Fernández y otros miembros del partido azul, como José “Pepe” Martínez, el concejal Luis Somaza y Pedro Urruchurtu, coordinador nacional de Formación de Cuadros.

Machado insistió en que muchos sectores que fueron oficialistas hoy se muestran arrepentidos y también se suman al clamor de que Maduro y los suyos se vayan de inmediato.





Y agregó: “El 20 de mayo significó un quiebre. Este es un país en efervescencia y créanme que seguiremos recorriendo todos los estados en escalada. Se viene el quiebre definitivo”.

Finalmente, llamó a los venezolanos a mantenerse unidos y a fomentar la articulación y la lucha ciudadana hasta el final.

Maduro usurpa el poder





Por su parte, Omar González recordó que Nicolás Maduro nunca ha sido presidente porque es una “estafa”. Señaló que usurpa la silla presidencial y toda Venezuela lo sabe y trabaja para sacarlo.

Richard Blanco, entre tanto, dijo sentirse orgulloso de pertenecer a la Fracción Parlamentaria 16 de Julio y sostuvo que como diputado, hará lo necesario para lograr el cambio en el país.

“Se vienen días de libertad. Por primera vez en la historia, hay más militares presos que civiles”, dijo entre tanto Julio Coco.

Los integrantes de Vente Venezuela y la alianza Soy Venezuela también recorrieron el mercado Los Cocos, donde escucharon a comerciantes quejarse por la ruina en la que el régimen sumió a los venezolanos, así como a pescadores que ratificaron que lo que exigen es libertad para producir y alimentar a sus familias.