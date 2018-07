¿Venezuela al borde de una explosión social?

Posteado en: Destacados, Nacionales

El agravamiento de la crisis económica está haciendo que la vida sea insoportable para los trabajadores en Venezuela. La destrucción del poder adquisitivo de los salarios se ha combinado con el colapso de toda la infraestructura básica (agua, electricidad y transporte público). Los trabajadores en diferentes sectores han comenzado a organizarse y protestar, exigiendo salarios más altos; mientras los campesinos en el campo luchan contra los intentos de destruir la revolución agraria de Chávez.

Por Jorge Martin – venezuelanalysis. / Traducción libre del inglés por LaPatilla.com

La crisis económica en Venezuela entró en su cuarto año y, en lugar de instigar, está empeorando. La hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, hasta el punto de que el nivel actual del salario mínimo, después de que el gobierno aumentó en junio a 5 millones de bolívares por mes, apenas compra un kilo de carne o pollo completo, o un poco más que un cartón de 30 huevos.

La escasez de billetes obliga a muchos trabajadores a pasar largas horas haciendo cola en las sucursales bancarias y en los cajeros para retirar la cantidad de dinero necesaria para pagar el transporte. Los propietarios de los autobuses que operan en las líneas regulares están exigiendo aumentos de tarifas abruptas para cubrir los precios exorbitantes de repuestos, cauchos, aceite de motor, etc. El gobierno ha permitido algunos aumentos, pero los propietarios de autobuses lo consideran insuficientes, ya que han recurrido a negarse a operar o hacerlo solo como “piratas”: detenerse fuera de las paradas reguladas y cobrar a los clientes precios mucho más altos. Los propietarios de camiones ahora han comenzado a reemplazar los autobuses como un medio de transporte público. Estos camiones abiertos no son seguros para el transporte de pasajeros y ya han causado varios accidentes.

Colapso de la infraestructura

La gente tiene que hacer cola durante largas horas antes de poder acceder a cualquier forma de transporte. En los barrios de las colinas de Caracas, el transporte casi ha desaparecido y la gente tiene que subir y bajar por las laderas empinadas que separan sus casas de las estaciones de metro. El Metro es casi la única forma de transporte que funciona, y desde agosto del año pasado se ha vuelto gratis, ya que los boletos cuestan más imprimir que la tarifa que representan, así como el hecho de que ya no había monedas ni notas de denominaciones suficientemente bajas para pagar las tarifas (que no habían aumentado con la inflación).

Sin embargo, ahora se supone que el Metro debe hacer frente al transporte de muchos más pasajeros que ya no pueden usar los autobuses, porque no pueden acceder al dinero en efectivo o porque los autobuses no están en funcionamiento. El sistema de Metro también se ha visto afectado por la falta de mantenimiento, la mala administración, la falta de repuestos, el ausentismo laboral, etc. Los trenes son mucho menos frecuentes y se detienen durante largos períodos en cada estación, y como resultado son insoportablemente abarrotados.

Grandes partes del país, incluida la capital, Caracas, ahora sufren cortes regulares de agua, y algunas áreas solo reciben agua corriente una o dos veces por semana, y en algunos casos cada 10 días. Los cortes de electricidad también son frecuentes, y en lugares como Maracaibo han provocado protestas callejeras ya que las personas no pueden soportar el calor y la destrucción de alimentos en sus congeladores y refrigeradores. Las razones principales de este colapso en la infraestructura son la corrupción, la mala gestión y la falta de mantenimiento, recursos y trabajadores.

La hiperinflación también está deteniendo lentamente a toda la economía. Muchos trabajadores todavía están empleados en fábricas donde no se produce nada. A veces van a trabajar, solo para mantener ese ingreso, pero solo por unas pocas horas, luego pasan el resto del día persiguiendo dinero en efectivo, comida o tal vez haciendo algunos tratos en el sector informal para complementar sus salarios, que ya no permitirles alimentar a sus familias.

Una empleada de una imprenta dijo que no habían recibido ningún pedido durante seis meses. Las plantas de ensamblaje de automóviles en Carabobo no han ensamblado una sola unidad desde diciembre de 2016. Las empresas han ofrecido paquetes de despido de trabajadores (“cajita feliz”) y muchos, desesperados, los han tomado, aunque la cantidad que reciben en Bolivares pierde su valor en solo unos pocos meses.

En estas condiciones, muchos se han visto obligados a emigrar. Aunque las cifras están en disputa, estamos hablando de millones (quizás de 2 a 4 millones) que han abandonado Venezuela en los últimos años. Un fenómeno que originalmente afectaba principalmente a las capas medias y capas profesionales ahora se está extendiendo a las familias de clase trabajadora, que venden todos sus bienes para enviar a uno o más miembros de la unidad familiar al extranjero a ganarse la vida y enviar unos dólares en remesas . Mientras que las clases medias se van en avión y van a Europa, Estados Unidos o Argentina, la clase trabajadora se va en autocar a través de Colombia a Perú, Bolivia o Chile. Allí enfrentan condiciones de explotación horrible, pero al menos pueden enviar quizás 50 dólares al mes de regreso a su país, lo que brinda un alivio bienvenido en un momento en que el salario mínimo equivale a aproximadamente US $ 1,50 en el mercado negro.

La cantidad de trabajadores que emigran está teniendo un impacto en muchas instituciones públicas, incluidas Corpoelec (electricidad), CANTV (telecomunicaciones), Movilnet (teléfonos móviles e Internet), etc., que se suman al colapso de la infraestructura. Incluso en la fábrica textil Heroinas de Aragua, ocupada y bajo el control de los trabajadores, tres trabajadores habían abandonado el país de una fuerza de trabajo de menos de 50.

La crisis económica también está destruyendo una de las conquistas de la revolución: la educación universitaria gratuita. Tanto los maestros como los estudiantes están abandonando las universidades en grandes cantidades, ya que el poder adquisitivo de los salarios se ha destruido y los estudiantes se ven obligados a ganarse la vida para ayudar a sus familias o se sienten obligados a emigrar. En el Colegio Universitario de Caracas, los compañeros me dijeron que en algunos grados hasta el 80 por ciento de los estudiantes abandonaron sus cursos antes del final del año escolar.

Esto a pesar del hecho de que la universidad ofrece a los estudiantes tres comidas gratis por día. Aún así, para muchos estudiantes que provienen de familias de clase trabajadora en Los Valles del Tuy, no vale la pena continuar sus estudios ya que ni siquiera pueden obtener el efectivo necesario para pagar el transporte. Un estudiante de la UCV dijo que 1,500 estudiantes han abandonado sus cursos este semestre solo en su facultad. La situación es similar en instituciones bolivarianas como la UBV, UNEFA y otras.

Las remesas de los migrantes venezolanos que trabajan en otros países proporcionan una de las válvulas de escape, que hasta ahora han impedido una explosión social. Se calcula que las remesas ascendieron a un total de US $ 2.000mn el año pasado y aumentarán a US $ 6.000mn este año.

La otra válvula de escape es proporcionada por CLAP: paquetes de alimentos subsidiados vendidos por el gobierno. Estos se proporcionan una vez al mes o, en algunas áreas, una vez cada 20 o 15 días, y contienen una cantidad de alimentos básicos (arroz, pasta, harina de maíz, aceite, etc.). Los productos en los cuadros de CLAP son principalmente importados (de México, Colombia, Turquía, etc.), lo que se suma al agotamiento de las reservas extranjeras del gobierno. El gobierno también implementó una política de bonos, que se pagan periódicamente a millones de familias para complementar los salarios que no se pueden vivir. Estos también se pagan imprimiendo dinero.

También se debe notar que, a través de Misión Vivienda, la Revolución Bolivariana ha proporcionado 3 millones de hogares a personas de la clase trabajadora que en general no pagan alquiler. El porcentaje de los salarios gastados en alimentos ha aumentado a casi el 100 por ciento: las personas casi se dan por vencidas con pequeños lujos como comprar ropa nueva, zapatos o salir a tomar algo. Además, cuando los trabajadores reciben sus salarios, tienen que gastar inmediatamente la cantidad total, generalmente comprando alimentos, ya que el dinero perderá su valor en cuestión de días o semanas.

Además de todas estas dificultades, la medicina y el sistema de salud también se ven severamente afectados por la crisis. Los medicamentos son muy difíciles de encontrar y, cuando están disponibles, son muy caros. Si tiene la desgracia de terminar en el hospital, debe proporcionar su propio medicamento y, en muchos casos, también pagar los materiales y utensilios. La crisis no solo afecta a los hospitales, sino también a la Misión Barrio Adentro Clinics, una de las conquistas de la revolución.

La lucha de clases en el campo

En el campo, hay una ofensiva coordinada para desmantelar los “logros” de la reforma agraria que se llevó a cabo bajo Chávez con la expropiación de grandes propiedades, que fueron entregadas a las comunas campesinas. Los terratenientes privados compran a los jueces locales, a los funcionarios del Instituto de Reforma Agraria (INTI) y a los oficiales de la Guardia Nacional para desalojar violentamente a los colectivos campesinos de las tierras que les había sido otorgadas legalmente por el INTI. En algunos casos, los campesinos han sido arrestados por la Guardia Nacional, en otros amenazados o asesinados por los matones contratados de los terratenientes (sicarios), que en algunos casos están conectados a la burocracia estatal y en otros a la oposición reaccionaria.

Los peores casos de esta contraofensiva, que los activistas revolucionarios describen como una “restauración del latifundio”, tienen lugar en la región sur del lago de Maracaibo, pero también se encuentran ejemplos en Barinas, Apure, Yaracuy, Portuguesa, A pesar de las solemnes promesas del presidente Maduro durante la campaña electoral de que estos ataques a las tierras de los campesinos recuperados iban a cesar, continuaron.

La guerra de baja intensidad contra la Comuna El Maizal es parte de esta contraofensiva. Recientemente, la burocracia de la estatal Agropatria (dirigida por oficiales militares) les negó las semillas y el fertilizante necesarios para su campaña de siembra.Cuando intentaron adquirirlos en el mercado negro (que se suministra directamente desde Agropatria), ¡fueron arrestados brevemente por cargos de compras ilegales! El movimiento campesino respondió tomando las instalaciones de Agropatria, exigiendo soluciones.

Reacción

Toda esta situación se ha vuelto insoportable. El gobierno prometió medidas para lidiar con la guerra económica antes de las elecciones a la Asamblea Constituyente hace un año, pero no se hizo nada. Maduro prometió restablecer la “prosperidad económica” si ganaba las elecciones presidenciales del 20 de mayo, pero una vez más, nada ha sucedido realmente y las condiciones para los trabajadores siguen deteriorándose.

Recientemente, el gobierno propuso la idea de negociar los precios de 50 productos alimenticios básicos con los capitalistas. Se prometió un anuncio pero nunca llegó. Está claro que los productores no aceptarán ninguna forma de control de precios en una situación de hiperinflación aguda. No tiene absolutamente ningún sentido comercial para ellos.

En las últimas dos semanas, un creciente número de intelectuales de izquierdas chavistas han publicado artículos muy críticos, reprendiendo la inacción del gobierno en el campo económico y advirtiendo del creciente enojo acumulado entre las masas bolivarianas.

Los trabajadores y los campesinos están cada vez más inquietos y están empezando a tomar las calles. La Plataforma de Lucha Campesina ha organizado una marcha a pie por la capital bajo el nombre de “la admirable marcha campesina” en defensa del “legado agrario de Chávez” y en contra del “sicariato” (asesinato selectivo de activistas campesinos).

Las enfermeras de los hospitales en todo el país han estado protestando durante semanas, algunas de ellas en huelga, otras sosteniendo piquetes fuera de los hospitales. Sus demandas se pueden resumir en lo siguiente: “queremos un salario decente, no queremos emigrar”. Cuando el gobierno les ofreció una entrega más regular de las cajas de CLAP y les pidió que hicieran sacrificios, respondieron que no querían caridad sino salarios en los que pudieran vivir y que harían sacrificios si pudieran ver a altos funcionarios y ministros del estado. sufriendo las mismas condiciones que la gente trabajadora común en términos de salarios, transporte.

Existe la amenaza de que, si las demandas de las enfermeras no están satisfechas, habrá una renuncia masiva de los trabajadores de la salud, lo que completaría el colapso del sistema.

Los trabajadores de CANTV, Movilnet, las compañías de cemento, el Metro de Caracas y la compañía eléctrica han celebrado protestas y manifestaciones; y amenaza acción de huelga. La situación está llegando a un punto de ebullición. Esta semana hubo protestas de los trabajadores de CANTV que fueron más allá de lo que los líderes sindicales habían pedido. Mientras querían una protesta controlada para entregar una carta a la gerencia, los trabajadores ocuparon las oficinas centrales de la compañía y bloquearon la carretera afuera.

Ahora, la federación de trabajadores de Corpoelec, Fetraelec ha pedido una huelga general nacional, que comenzará el 23 de julio. El ambiente es tal que los trabajadores de CANTV, Movilnet y otros podrían unirse. El comienzo de un movimiento genuino por parte de los trabajadores debe ser bienvenido y es una señal alentadora. Desde una situación de desesperación, desesperanza y abandono, nos estamos moviendo hacia una en la que los trabajadores se están moviendo hacia la acción colectiva en un intento de resolver sus problemas.

Política económica

Sin embargo, surge la pregunta: ¿De dónde vendrá el dinero para satisfacer las demandas salariales necesarias y justas de los trabajadores? Este es el problema crucial. Existe un agudo debate entre las diferentes tendencias del movimiento bolivariano acerca de los motivos de la crisis y qué políticas económicas deberían usarse para combatirla. Algunos, como el ex ministro Jesús Farías, argumentan a favor de un abandono total de los controles cambiarios, que argumenta que no han funcionado. Otros, como el ex ministro Luís Salas y la economista Pascualina Curcio, dicen que la devaluación de la moneda es principalmente “inducida” por un ataque concertado al Bolívar, llevado a cabo a través de sitios web que actúan como indicadores del tipo de cambio del mercado negro (como Dollar Today y otros).

Esto es incorrecto ya que confunde el síntoma con la causa. La existencia de un mercado negro de dólares no es el resultado de la existencia de un sitio web que dice que los dólares valen 3,5 millones de bolívares. Por el contrario, es la escasez de dólares en relación con la demanda lo que eleva su precio. Los capitalistas participan en una fuga de capital porque no tienen confianza en que invertir su dinero en bolívares en la economía local les garantizará lo que consideran una tasa razonable de ganancia. En el fondo, la razón principal de esto es el hecho de que, en Venezuela, tuvo lugar una revolución que ha alentado a los trabajadores a, entre otras cosas, a tomar las fábricas. También hubo expropiación del gobierno en el pasado. Ningún capitalista sensato invertiría en estas circunstancias.

A esto se agrega el hecho de que el gobierno, al implementar controles de divisas, ha estado asignando una cantidad limitada de dólares a precios subsidiados para la importación. La economía venezolana, fuertemente distorsionada por la producción de petróleo, depende en gran medida de las importaciones. El mecanismo de dólares subsidiados para la importación, sin embargo, se convirtió en un conducto para una transferencia masiva de los ingresos petroleros al sector privado. Las empresas que necesitan importar (y otras que no), solicitan dólares preferenciales, que luego intercambian en el mercado negro, obteniendo ganancias masivas sin la necesidad de producir o importar nada. Cientos de miles de millones de dólares de la renta petrolera han sido entregados a los capitalistas de esta manera.

La crisis económica venezolana fue provocada por el colapso del precio del petróleo después de 2013, pero lo que la crisis reveló claramente es la imposibilidad de regular el capitalismo. Si intenta hacerlo, al imponer controles de precios, controles de divisas, leyes estrictas de protección laboral, etc., terminará con una fuga de capital y una huelga de inversiones de capital.

Por supuesto, la crisis económica venezolana se ve agravada por la corrupción, la mala administración, las sanciones imperialistas y el sabotaje económico deliberado. Pero estos son factores agravantes, no la causa raíz de la crisis.

Farías y otros identifican parcialmente el problema de los controles. Su solución es elevarlos a todos y, por lo tanto, permitir el funcionamiento “normal” del capitalismo. Esa es una posible salida de la crisis, una en la que los trabajadores deberían pagar. Si elimina todos los controles de la economía y permite que el capitalismo salga de la crisis utilizando sus propios métodos, sabemos muy bien cómo se hará. Habrá despidos masivos de trabajadores, el cierre de fábricas, la destrucción de las fuerzas productivas, la privatización de empresas estatales, etc.

Sin embargo, las soluciones propuestas por el grupo de economistas en torno a Luís Salas y Pascualina Curcio tampoco son una solución. Básicamente proponen controles renovados, es decir, la política que ya ha fallado. Curzio propone enfrentar la devaluación de la moneda (que atribuye al papel pernicioso de un sitio web) mediante la creación de una nueva moneda respaldada por reservas de oro en el banco central. Eso sin duda resolvería un problema. El Bolívar-Oro sería una moneda sólida, que ofrecería seguridad a los capitalistas. De hecho, dado que el oro se puede medir por su precio en dólares en el mercado mundial, lo que Curzio propone es la vinculación de la moneda con el dólar a un tipo de cambio dado.

El problema con esta propuesta, que Curzio parece no darse cuenta, es que el gobierno no podría imprimir dinero para pagar el déficit fiscal, que actualmente asciende a alrededor del 20 por ciento del PIB. Eso significaría un recorte masivo en el gasto público, algo que Curzio ciertamente no defiende, pero que sería la consecuencia necesaria de la política que defiende. Si, por otro lado, el gobierno imprimiera dinero sobre la base de la misma cantidad de oro que inevitablemente conduciría a la inflación de nuevo y estaríamos nuevamente en la posición que estamos ahora.

El gobierno parece estar siguiendo una política a medio camino entre aquellos que abogan por la continuación de los controles y aquellos que están a favor de levantarlos. Por ejemplo, el gobierno está permitiendo de facto la devaluación controlada de la moneda para acercarla a la tasa del mercado negro. De hecho, los controles de precios han dejado de existir, ya que los 50 precios acordados nunca se han liberado. El gobierno hace un llamamiento tras un llamamiento a los capitalistas privados para que inviertan, a lo que exigen una “liberalización” total (de los precios, las divisas y el mercado laboral). Ahora el gobierno está apelando a los capitalistas turcos para que inviertan. Dado el salario real extremadamente bajo en Venezuela, algunos de ellos podrían sentirse tentados. Esa no es una solución real y, en cualquier caso, no beneficia a los trabajadores venezolanos que no pueden sobrevivir al nivel actual de los salarios.

La continuación de la situación actual en cualquier caso ya representa un plan de ajuste masivo, que los trabajadores están pagando a través de la destrucción del poder adquisitivo de los salarios.

¿Entonces, cual es la solución? La única forma de salir de la crisis que beneficiaría a los trabajadores de Venezuela sería expropiar a los capitalistas, banqueros y terratenientes para crear una economía planificada democráticamente y bajo el control de los trabajadores. Venezuela en los últimos 15 años ha proporcionado muchos ejemplos de la superioridad del control de los trabajadores sobre el capitalismo privado y la gestión burocrática en el sector público. Sin embargo, la burocracia estatal y el gobierno han asfixiado el control de los trabajadores, que ahora se encuentra en su punto más bajo.

En mi última visita, tuve el privilegio de visitar Alina Foods, en Mérida, una fábrica de aperitivos que ha estado funcionando bajo el control de los trabajadores durante más de dos años. Los trabajadores defendieron las instalaciones cuando los jefes huyeron (después de haber ganado mucho dinero al especular con dólares preferenciales de importación) y luego comenzaron a producir bajo su propio control. Han tenido que enfrentar todo tipo de dificultades, incluido el sabotaje abierto por parte del ex gobernador “bolivariano”, viceministros, oficiales del ejército a cargo de otras empresas estatales, etc. No solo han mantenido la producción sino que ahora tienen incorporó un cambio completamente nuevo de más de 30 trabajadores. Este es el ejemplo a seguir.

El gobierno de Maduro insiste en que hay una guerra económica contra la Revolución Bolivariana. ¿Por qué entonces está haciendo un llamamiento a los que están librando esta guerra para que cambien sus formas e inviertan productivamente para satisfacer las necesidades de las personas? ¡No solo eso, sino que sigue dando al enemigo en esta guerra los dólares preferenciales para librar la guerra! Esto no tiene sentido en absoluto y es una política que ya se ha intentado y ha llevado al desastre actual del que están sufriendo los trabajadores (no los ministros del gobierno, los oficiales del ejército o los burócratas).

La agresión imperialista y el golpe militar

Claramente, la crisis económica es la principal amenaza inmediata que enfrenta la Revolución Bolivariana, o más correctamente, lo que queda de ella, que se puede encontrar en las comunas campesinas, las fábricas bajo control obrero, las comunidades en las ciudades que organizan el suministro de alimentos y en el sector público, todavía en sus lugares de trabajo a pesar de todas las dificultades.

Sin embargo, el imperialismo no ha desistido de sus intentos de poner fin, de una vez por todas, a esta experiencia revolucionaria. Ahora se ha revelado que en agosto del año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a sus ayudantes que elaboraran un plan para invadir Venezuela. Utilizó los ejemplos de Panamá y Granada como prueba de que dicho plan podría funcionar. Sus ayudantes insistieron en que no era una buena idea … no porque fuera antidemocrática, ni contra el derecho internacional. ¡No! ¡Eso nunca antes ha preocupado al imperialismo estadounidense! Discutieron en contra porque pensaban que sería contraproducente. Y ellos tienen razón. Cualquier intento de invasión militar de los EE. UU. En Venezuela generaría de inmediato un movimiento armado de resistencia antiimperialista que involucraría a millones de personas y tendría un efecto de arrastre en todo el continente y más allá.

Eso no impidió que Trump planteara el tema en una reunión de cuatro presidentes latinoamericanos en septiembre. Podemos apostar que los involucrados fueron los presidentes de Colombia, México, Brasil y Argentina. Todos tenían la misma opinión y estaban en contra de una invasión. En cualquier caso, esto significa que el tema de una invasión militar se ha discutido seriamente, lo que en sí mismo es un escándalo absoluto. ¡Imagínense a cualquier otro país en el mundo discutiendo sobre invadir los Estados Unidos porque no les gusta su presidente!

De hecho, los imperialistas estadounidenses más astutos probablemente estén argumentando a favor de una táctica que implica aumentar las sanciones de los EE. UU. Y otros países de América Latina para provocar un “cambio de régimen” en Venezuela por medio de la asfixia económica. Es agresión imperialista de todos modos, solo usando diferentes herramientas.

Lo que es aún más preocupante que eso son las recientes revelaciones sobre una trama golpista dentro del ejército venezolano. Según una investigación de Bloomberg, un grupo de oficiales militares (capitanes, coroneles y generales de las cuatro alas del ejército) había planeado un golpe militar que tendría lugar un año atrás, en el momento de los disturbios de guarimba por parte de la oposición. El golpe, denominado Operación Constitución, implicó apoderarse del Palacio Presidencial de Miraflores y Fuerte Tiuna y enjuiciar al presidente Maduro. Otra trama simultánea recibió el nombre clave Operación Armagedón e involucró el asesinato del presidente Maduro durante un desfile militar.

Estos planes se retrasaron cuando el ejército frustró un plan de golpe separado. Los oficiales del ejército involucrados en el golpe decidieron retrasar la implementación de la trama hasta este año en el período previo a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. El informe de Bloomberg dice que los oficiales militares involucrados celebraron algunas de sus reuniones secretas en Colombia. Por supuesto, las agencias de inteligencia colombianas y estadounidenses estaban al tanto de los planes de los golpistas y, aunque no recibieron apoyo abierto, se los borró. Podemos estar seguros de que el informe minimiza el papel desempeñado por la inteligencia estadounidense y colombiana. ¡Cualquier golpe militar de derecha en Venezuela comenzaría por determinar la disposición de Estados Unidos y Colombia!

Estos informes revelan que el malestar dentro del ejército es mucho más profundo de lo que permite el gobierno. El gobierno de Maduro ha tenido cuidado de mantener la lealtad de los altos mandos del ejército, dándoles participación en la economía (a través de empresas como CAMIMPEG y AfgroFANB) y nombrando oficiales militares para que manejen compañías estatales (desde PDVSA hasta Aceites Diana ), donde han sido notoriamente ineficientes y corruptos, y más recientemente al aumentar los salarios de los altos oficiales.

Sin embargo, si la situación de colapso económico continúa y se profundiza y se combina con una ola de protestas obreras y campesinas, es probable que un sector del ejército decida intervenir y tomar el poder, bajo la excusa de “enfrentar el caos económico”. con una mano fuerte “.

Un golpe militar sería un desastre para los trabajadores tal como sería utilizado, ya sea directamente o mediante una “transición tecnocrática” para implementar el “ajuste necesario” que la clase dominante requiere en Venezuela.

La situación en Venezuela es, por lo tanto, crítica. Por fin, los trabajadores y los campesinos han comenzado a moverse, ofreciendo una visión de un camino organizado. Solo los trabajadores venezolanos pueden ofrecer un camino para salir de la crisis actual.