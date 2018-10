Cuentos y buque chino, por Luis Somaza

Posteado en: Opinión

El régimen de Nicolás Maduro, no solo ha condenado a los venezolanos a “sobrevivir” con dolor, sino que también con mentiras, miedo y otras tantas cosas (…) Ellos son socialistas, comunistas, solo buscan multiplicar muertos y miserias.

Una encuesta Nacional de Hospitales en el año 2016, arrojó que el 96% de los hospitales venezolanos reportaron no tener la cantidad de fórmula láctea que necesitaban para atender a los pacientes. Más de 63% reportó que no tenía fórmula. Hasta ahora nadie, tiene cifras oficiales y exactas, pero, la realidad no se puede tapar con un dedo: Hay una emergencia humanitaria.

Caritas Venezuela, el 2017 realizó un estudio donde pesaron y midieron a grupos de niños menores de 5 años en comunidades y sectores populares de muy escasos recursos en varios estados del país, donde arrojó que el 45% de los menores presentan algún tipo de desnutrición.

Para el 4 de Febrero de 2018, la desnutrición en los sectores populares y más pobres de nuestro país ya había aumentado un 72%…

En mi cabeza aun no concibo el hecho de que en aguas venezolanas haya embarcado un buque militar chino. Cuando el régimen en reiteradas oportunidades negó la existencia de una crisis humanitaria en el país, Maduro y su combo rechazaron toda ayuda internacional hasta hace poco, que a China le dijo que si: ¿Por qué?

Es muy sencillo que algunos venezolanos piensen que Nicolás Maduro y cúpula cambiaron y que ahora se van hacer las cosas bien, que ayudaran a los venezolanos y que su gestión, y su sistema socialista va a mejorar.

Esa gente está llena de maldad, son unos genocidas, nada es casual y todo es parte de un plan que solo busca igualarnos en pobreza. ¿Creen ustedes que detrás de ese buque militar chino, disfrazado de ayuda no hay un guiso de por medio? No seamos ingenuos, a Maduro no le interesa en lo absoluto el bienestar de los venezolanos.

El buque se llama “El Arca de la Paz”. De acuerdo a la información suministrada por la delegación china, la embarcación empezó a funcionar como buque hospital en noviembre de 2008 y suma en su recorrido un total de 37 países. En cuanto a estructura, posee 178 metros de largo y 24 de ancho. También posee 300 camas para pacientes dentro de su superficie de 4.000 metros cuadrados.

Un buque de guerra, “retirado” viene “ayudarnos”, pero, si no eres de Vargas, no pasas a “el arca de la paz”. El 24 de Septiembre denunciaron que pacientes provenientes de Miranda, Trujillo y Carabobo no los dejaron ingresar, los varguenses se quejan y dicen que pareciera que tuviera más personal militar que personal de salud. No se ha visto la primera bata de un médico, ni se ha visto el primer estetoscopio, ningún récipe, ningún fármaco que ellos hayan otorgado a algún paciente que se haya visto dentro del barco.

Según los cuentos, se van atender a más de 2.000 personas, pero el 26 de Septiembre, se le negó la ayuda a la señora Angela Montilla, porque no hay antibióticos. ¿A quiénes ayudan entonces?

Hace unos meses leía y noté que Runrun.es ha llevado un registro con las muertes de niños por causa de la desnutrición en Venezuela. Y para el 28 de Junio se hablaba de un total, 169 decesos de infantes por hambre. De ellos, 71 pequeños fallecieron durante 2017, cifra que es inferior a los 98 que han muerto en lo que iba de año, hoy les aseguro, con el corazón en las manos que esas cifras son mucho mayores…

En la primera semana del mes de Julio del actual año tres bebés fallecieron en el Hospital de Niños de Veritas – Zulia, por desnutrición. Al menos diez niños fallecieron en la última semana del mes de junio en el centro de salud por la misma razón, eso da un promedio de dos niños diarios.

¿Cómo no estar preocupado si en aguas venezolanas hay un buque de guerra chino “retirado”? ¿Cómo no preocuparme si tenemos en nuestras Fuerzas Armadas injerencia de Cuba y ahora de China?

Pero, de todo, me preocupa que los venezolanos sigan tomando todo a la “ligera”, Maduro ha empeñado el país y muchos venezolanos están ignorando lo que está pasando y no por ignorancia propiamente, si no por indolencia y apatía.

¿Nos quedamos sin país y con puros cuentos?…