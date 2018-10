Pence: Presidente hondureño me informó que la caravana de migrantes es financiada por Venezuela para “desafiar nuestra soberanía”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El vicepresidente Mike Pence dijo el martes que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le informó que la caravana de migrantes que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos y México está “financiada por Venezuela”.

Pence hizo la acusación mientras defendía la afirmación del presidente Donald Trump de que personas del Medio Oriente forman parte de la caravana de 7.000 soldados en una entrevista con el reportero político nacional del Washington Post , Robert Costa.

“Es inconcebible que no haya personas de ascendencia del Medio Oriente en una multitud de más de 7,000 personas que avanzan hacia nuestra frontera”, dijo Pence. “En el último año fiscal, detuvimos a más de 10 terroristas o presuntos terroristas en nuestra frontera sur de los países mencionados en el léxico como ‘distintos de México'”, es decir, de la región del Medio Oriente”.

El vicepresidente luego reveló que Hernández le dijo que los “grupos de izquierda” del país centroamericano organizaron la caravana “financiada por Venezuela” para “desafiar nuestra soberanía, desafiar nuestra frontera”.

Pence también dijo que ha mantenido conversaciones con el presidente guatemalteco Jimmy Morales y funcionarios mexicanos sobre la caravana y prometió hacer “todo lo que esté en nuestro poder” para evitar que los migrantes “violen” la frontera sur.

.@costareports asks @VP Mike Pence about @realDonaldTrump’s claim that unknown Middle Easterners had infiltrated the migrant caravan heading to the U.S. border. “It’s inconceivable that there are not people of Middle Eastern descent,” Pence said. pic.twitter.com/7CRmyggfHG

— Washington Post Live (@postlive) 23 de octubre de 2018