Alegrías, lágrimas y secretos de Angelina Jolie, la chica mala de Hollywood que se transformó en un poderosa mujer

Es una de las celebridades más destacadas por su increíble talento en pantalla como detrás de ella. Angelina Jolie vivió una agitada vida personal y desde hace tiempo es el centro de atención de todo el mundo por su escandoloso divorcio con Brad Pitt, con quien hoy pelea por la custodia de sus seis hijos.

Es filántropa y embajadora de buena voluntad de ACNUR (la organización de la Naciones Unidas para los refudiados). A lo largo de su carrera, la hija de John Voight ha recibido múltiples reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos un premio Oscar y tres Globos de Oro.

A sus 43 años, Jolie dice que no le preocupa lo que piensen de ella: “Yo nunca pretendo que todo el mundo me entienda o me quiera”, dijo a The New York Times en septiembre de 2017. “Yo sé quién soy y mis hijos saben quién soy”.

Tuvo una juventud difícil. Se casó y se divorció tres veces. El paso del tiempo le da satisfacción ya que- dice- “significa que estoy viva, que estoy viviendo “. Su actualidad son sus hijos, seguir trabajando delante y detrás de cámara y la ayuda humanitaria.

Compartiendo la vida entre artistas. Angelina Jolie Voight nació en Los Ángeles, California, el 4 de junio de 1975, en el seno de una familia de artistas. Es hija de los actores Jon Voight y la fallecida Marcheline Bertrand. Sus padres se separaron en 1976 por lo que ella y su hermano, el también actor James Haven, vivieron con su madre, quien dejó la actuación para dedicarse a la maternidad por completo. Fue en Los Ángeles, donde Jolie decidió tomarse en serio su sueño de convertirse en una estrella de Hollywood.

Desde muy pequeña se caracterizó por tener gustos extraños. Cuando era niña decía que quería trabajar en una funeraria, por lo que algunos años después estudió embalsamiento. A los 16 años, tras graduarse de secundaria y alquilar su propio apartamento, decidió comenzar su carrera en el mundo del entretenimiento.

Etapa oscura. Su primera película, a los 7 años, fue la comedia El Gran Golpe en Las Vegas, que protagonizaba su padre con quien siempre tuvo una muy mala relación. Tanto es así que no usa su apellido. ¿El motivo? Nunca le perdonó que le fuera infiel a su madre.

No disfrutó mucho de su juventud: sufrió bullying por parte de sus compañeros de escuela. Confesó haberse hecho cortes con objetos afilados debido a una fuerte depresión y llegó a planear suicidarse en dos ocasiones.

“Por algún motivo, el sentir dolor con los cortes me hacía sentirme viva, una especie de liberación, de alguna forma era terapia para mí”, dijo la actriz, que también sufrió trastornos de alimentación y a los 20 años ya había probado “casi todas” las drogas.

Inicios. Jolie consiguió trabajo como modelo a los 15 años, inclusive llegó a aparecer en videos musicales de Rolling Stones y Lenny Kravitz.

Actuaciones destacadas. El papel que le daría impulso a su carrera como actriz internacional fue en Hackers(1995), donde conoció a su primer marido. El papel de Cornelia Wallace en la película George Wallace (1997), la hizo acreedora de un Globo de oro y una nominación para un Emmy. Luego protagonizó la película GIA, producción de HBO donde hizo de una supermodelo de los 80 llamada Gia Carangi. Por dicho rol se llevó su segundo Globo de Oro en 1998.

Ese mismo año trabajó con Denzel Washington en El coleccionista de huesos, donde interpretó a una agente de la policía obsesionada por el suicidio de su padre que ayuda a Washington a buscar a un asesino en serie. El thiller fue el primer éxito comercial de la actriz. No obstante, su reconocimiento mundial se inició tras ganar su tercer Globo de Oro y un premio Oscar como mejor actriz de reparto en el 2000 gracias a su trabajo en la película Inocencia interrumpida.

En la extensa carrera de Jolie también son recordadas las películas Sr. y Sra. Smith, El buen pastor, Vidas Robadas, Maléfica, Se Busca y Agente Salt, entre otras. Con su personaje de Lara Croft, en la película homónima, y gracias al éxito taquillero del filme, es hoy una de las actrices mejor pagadas en Hollywood.

Vida personal. Jolie estuvo casada desde 1996 hasta 1999 con el actor británico Johnny Lee Miller, su compañero de elenco en la película Hackers y después, desde el año 2000 hasta 2003, con el actor estadounidense Billy Bob Thorton.

Jolie y Bob Thorton tuvieron una relación muy pasional, con muchas demostraciones de afecto en público e incluso portaban collares con sangre del otro en su cuello. Pese a su corta pero intensa relación, el actor y director de cine tiene buenos recuerdos de su vida junto a Jolie y siempre le dedica halagos. “Aquellos años fueron maravillosos. Todavía es mi amiga”.

Problemas de salud. En 2013, a los 37 años, Jolie se sometió a una mastectomía doble para evitar un posible cáncer de mama, enfermedad de la que murieron su madre y su abuela. En el 2015, dos año más tarde, se extirpó los ovarios de forma preventiva.

“Ya puedo decirle a mis niños que no deben temer: no me perderán por un cáncer de mama”, expresó la actriz en una sincera columna que escribió para el diario New York Times.

Labor humanitaria. En 2002, la actriz fue nombrada embajadora especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por su compromiso y trabajo humanitario y, desde entonces, ha viajado a zonas de conflicto en Libia, Haití, Siria e Irak.

Uno de sus compromisos como embajadora de la ONU ha sido la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres en las guerras. Su primero filme como directora , En tierra de sangre y miel (2011), denunció especialmente las violaciones masivas en Bosnia.

El final de “Brangelina”

En 2005, la actriz fue acusada de ser la causa del divorcio entre una de las parejas favoritas de Hollywood: Jennifer Aniston y Brad Pitt. El flechazo entre entre ellos se dio durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith. Al poco tiempo, Pitt se divorció de la estrella de Friends y comenzó una historia de amor con Jolie que duró poco más de una década.

Para ese entonces, Jolie ya había adoptado a Maddox, su primer hijo, que había abandonado en un orfanato en Camboya. Después de Maddox llegó Zahara, a la cual adoptaron en Etiopía con seis meses de vida, y un año más tarde le dieron la bienvenida a su primera hija biológica, Shiloh, nacida en Namibia. Con ella siguieron aumentando el número de miembros de la familia Pitt-Jolie.

Tras adoptar a Maddox y Zahara, llegó Pax con tres años de edad a la familia, de procedencia vietnamita. En 2008, fueron padres de los mellizos Knox y Vivienne. Las fotos del nacimiento fueron vendidas en exclusiva a la revista People por USD 14 millones, el monto más alto jamás pagado por fotos de celebridades. El dinero fue a la Fundación Jolie-Pitt.

Tras nueve años de relación, en 2014 decidieron casarse. Sin embargo, la felicidad no duraría mucho. La pareja contrajo matrimonio a pedido de sus seis hijos en su residencia en Francia, y poco después del enlace, Jolie dirigió el filme By the Sea, que coprotagonizó junto con su marido. La película fue un fracaso. Para ellos también se acercaba el fin.

Para la sorpresa del mundo, la pareja anunció su divorcio en 2016. La actriz alegó “diferencias inconciliables”, pero luego se supo que las actitudes violentas de Pitt y sus problemas con el alcohol fueron determinantes para la actriz. Hoy mantienen un dura disputa legal por sus seis hijos, de quienes Jolie ha pedido custodia absoluta.

La entrevista más dura. En febrero de 2017 viajó con sus hijos a Camboya para presentar su última película como directora, First They Killed My Father, de Neflix. Allí ofreció la primera vez entrevista tras su escandaloso divorcio. “Han sido momentos muy complicados. Somos una familia y siempre lo seremos”, aseguró la actriz a BBC World News.

Por su parte, Pitt admitió que su consumo excesivo de alcohol destruyó su matrimonio y también se refirió a la investigación del FBI y de los Servicios Infantiles de Los Ángeles tras el altercado con Maddox, su hijo mayor. “Después de eso, ambos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo”.

Detrás de cámara. En su primer trabajo, el documental A place in time, Jolie coordinó 49 equipos de rodaje para que filmaran a la vez: su intención es que quedara clara la conexión que hay entre todo el mundo. En En tierra de sangre y miel (2011), apostó por una historia sobre el conflicto de los Balcanes desarrollada en Bosnia. Y en Invencible (Unbroken) tampoco optó por un tema sencillo.

Jolie huye de proyectos fáciles. Sus últimos trabajos como directora fueron By The Sea y First They Killed My Father de Netlflix, adaptación cinematográfica de las memorias de la activista Loung Ung , por los derechos humanos nacida en Camboya, desde donde huyó en 1975, tras la Guerra Civil.