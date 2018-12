Caiga Quién Caiga | Petro, el negocio redondo por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

EL NEGOCIO REDONDO: Tengo un millón de dólares (1000000$). Lo vendo en el paralelo y obtengo unos 500 (500000000) millones de soberanos. Compro unos cien mil (100.000) Petros al precio y luego los vendo más o menos, en sesenta (60) dólares cada uno y obtengo más de cinco veces lo invertido inicialmente. En otros países eso sería considerado “lavado” nivel extremo. En Venezuela es “NEGOCIO” puro y simple. Probablemente los venda rápido o difícil, es cuestión de oportunidad y de relaciones. Durante esta “REVOLUCIÓN DE LOS GUISOS”, juro y no me condeno, hay un tremendo negocio, donde el “petit comité” se hará más rico de lo que es. Pueden decir que lo mío es cochina envidia. No practico la falsa moral y aquí más de uno de la oposición, de todos los sectores, ha hecho negocios “superhipermaxiredondos” con el gobierno. La gente perdona más fácil la corrupción, que la mentira.

ANIBAL SÁNCHEZ, Consultor Político-Electoral me dice “De Contradicciones está llena la Ruta Electoral, mientras más de la mitad de los consultados en diversos estudios de opinión (65%) aún piensa que la solución al estado de ‘conflictividad socio política en Venezuela’ estaría a la vuelta de unos comicios. La intención de votar (el voy seguro) este 9-D estaría entre el 14 al 18%; estos niveles podrían subir en función del sector que denota cierta posibilidad de asistir (26%) si consideramos que el techo de la participación está sobre 46% el que no tiene ninguna intención de participar. Entre los datos relevantes del estudio de Delphos, destaca que un 44% de los ciudadanos venezolanos son de la opinión que los cambios deben darse por elecciones; en otra pregunta del mismos estudio sobre los distintos escenarios (desencadenantes de una solución) el 48,8% prefiere que se dé por la vía electoral; y al final el estudio de opinión concluye que un 72% apuesta a que la salida se dará a través de comicios; mientras solo un 11% cree factible se dé por renuncia de Maduro; un 10% por medio de una explosión social; 8,1% vía intervención extranjera y solo 4,7% por un golpe militar. “Esto independientemente de las condiciones que precisan necesaria para concurrir a votar”. Para Delphos el 47% de sus entrevistados son de la opinión que es muy necesario escoger un líder, de hecho el 58,1% son de la opinión que debe ser “lo más pronto posible” y de estos el 54,7% piensa que la forma de hacerlo es por medio de comicios me expresó el experto.

LO HE VISTO TODO La Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), graduará de policías y maestros a presos del Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como cárcel de La Pica, en Maturín, estado Monagas. Bueno, en realidad al ver los altos niveles de corrupción de la Guardia Nacional, CICPC y Policías Regionales y Municipales, no creo que haya mucha diferencia.

LEO LA COLUMNA de El Gato Briceño y refresco la memoria de cuando Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del mencionado estado, alias “El Burro”, escribió el 19 de agosto del 2016 una columna publicada en Quinta Día y otros portales, donde solo le faltó pedir la santidad del señor Raúl Gorrín: “Conversamos, Larissa y yo, largamente con Raúl Gorrín, presidente de la junta directiva de Globovisión…pero Raúl, con la gentileza que le caracteriza, se empeñó en que almorzáramos juntos. Somos amigos de Raúl y de su esposa María desde hace años” “Conocimos a Raúl cuando yo estudiaba en Estados Unidos y él arribó a University of Miami a cursar una certificación de grado…” “Raúl recuerda aun cuando le aconsejé que promoviera un Banco en Venezuela; hoy es accionista de uno y de varias empresas más. Es, a qué dudar, un hombre de éxito logrado a pulso y con tenacidad. Raúl exhibe la misma sencillez de ayer, similar calidad humana. Sus logros no se le han subido a la cabeza y los valores que exhibe son los mismos de siempre” “Como yo, Raúl pudiera vivir tranquilamente en el extranjero; pero está aquí, sus negocios están aquí y donde otros ven riesgos, él encuentra oportunidades. Es un empresario de verdad, en el sentido más riguroso del término, marcado por la etiqueta del emprendedor y presto a incursionar en nuevas áreas” “Al frente de Globovisión no la tiene fácil -con él, otro amigo de vieja data, Gustavo Perdomo-. Sometido a infinitas presiones, han devuelto el canal al corazón de la gran mayoría de los venezolanos”. A mi juicio, definitivamente “El Burro” debe seguir dando clases y no regresar a la política ni influir en ella.

LAS ENCUESTAS CONTRADICEN a los radicales. Según Felix Seijas, un 38% de los consultados por la encuestadora Delphos dice que sí puede ocurrir un cambio político en los próximos 12 meses y el 43,7% de los encuestados señaló que el cambio se producirá por unas elecciones. Sólo el 8% cree que el cambio se producirá por intervención extranjera. El 66,9% de los consultados por la encuestadora Delphos no estarían de acuerdo con la misma, para derrocar a Maduro. Considera Seijas que la gente quiere votar. Lo que está esperando es sentir que el convocante le genere confianza. Algunos piensan que la encuesta presenta inconsistencias. No sé si esta “puyada”, “alterada” o solo muestra una parte. De lo que si estoy seguro al igual que el mencionado, es la necesidad de definir un líder que dirija la lucha por el cambio político.

CUIDADO MARÍA CORINA Una de sus expresiones demuestra errores conceptuales. Desconozco si es con o sin intención. Todas, absolutamente todas las dictaduras son Estados Criminales. Que hay varios tipos de dictadores eso es otra cosa. Pinochet fue un “asesino” que desapareció más de once (11) mil chilenos. Se agota María Corina en querer explicar la salida de la situación actual solo por vías de hecho (fuerza), mientras el tiempo avanza y el gobierno se afianza como la desesperanza de la gente.

INCREÍBLE 73 DÍAS llevan presos THOR y ARPA en el SEBIN del helicoide. Su único delito, ser mascotas de un Coronel buscado por el gobierno. Señor Maduro, Diosdado, Fiscal de la Constituyente, ¿Cómo es posible considerarlos terroristas? #LibertadParaThoryArpa.

DENUNCIA La periodista Maibort Petit lanza una dura acusación en contra del “propietario de las aerolíneas Aserca, Santa Bárbara Airlines, LTA y PAWA, Simeón García,supuestamente habría estructurado un refinado esquema de corrupción que le habría permitido defraudar millones de dólares a través del sistema de control de cambio imperante en Venezuela y, al mismo tiempo, presuntamente llevar actividades de manera irregular en República Dominicana donde enfrenta cargos por cesar operaciones, fraude fiscal, lavado de activos, conspiración para fraude y corrupción”. Documentos muestran el mecanismo utilizado por las empresas de García para obtener dólares preferenciales en Venezuela a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi. Por cierto uno de los responsables de este organismo fue ascendido y condecorado. Comentan además los estudiosos del tema que tampoco tomaron en cuenta las empresas que se crearon en paralelo, y que también sirvieron para “ganarse” algunos dólares. Empresas que “casualmente” recibieron bastante apoyo de CADIVI y en las que figuraba este elemento Simeone Garcia entre sus socios y/o aliados comerciales. Ejemplo de estas empresas PS Autos, C.A. la cual importó los vehículos Peugeot a Venezuela. LA PREGUNTA DE LAS 74 MIL LOCHAS ¿Quién se oculta detrás de las ventas y aperturas de líneas aéreas? El personaje en cuestión no actúo en solitario.

NUEVA ESPARTA

Políticamente esta tierra sufre cambios. El liderazgo lejos de estancarse, muta, la gente escanea y se expresa como cuando la electricidad encuentra tierra. Tanto EL PROTECTOR como el Gobernador, experimentan las consecuencias de ser gobierno. ALFREDO DÍAZ, sigue teniendo una gestión muy gris. Apenas alcanza, el 8% de las preferencias, según, resultados de estudios de opinión, llegados a mí, por vía de amigos publicistas. Este es un estado pequeño y con una población muy alta en niveles de pobreza en los últimos años. Exploto demográficamente gracias al populismo y es inaudito ver los cinturones de miseria producto de las “invasiones”. Alfredo Díaz parece un caballo con gríngolas, no ve lo que ocurre hacia su alrededor y creer que “entregando” recetas va a consolidar un liderazgo que no tiene, es una mala señal. La verdad sea dicha: En el estado se muestra como un “CERO A LA IZQUIERDA”, sin ningún valor. No tiene recursos para resolver absolutamente ningún problema. No cuenta ni con la policía. Su enfrentamiento con el Alcalde de Maneiro no es disimulado y es una pelea casada, donde Morel por “escuela” familiar tiene mucha más ventajas, aunque tampoco se ha destacado en su gestión y asumió prácticamente todas las candidaturas opositoras a Concejales, con el riesgo que ello involucra. Su peor enemigo no es el PSUV, que hoy por hoy como maquinaria está mucho mejor “aceitada”. La derrota depende de la altísima abstención que se avecina, más el componente del retroceso del Gobernador, AD, Primero Justicia, entre otros. El PROTECTOR no obstante todo el poder que ostenta, pocos problemas ha resuelto. En el tema de la basura, cada día la isla está más sucia. ¿Cómo es posible que se regrese a métodos viejos de tener “vertederos” y se desprecie el equipo de compactación (planta) adquirida por unos 50 millones de dólares? Las instalaciones de la exitosa empresa SANEAR da dolor observarla y quienes la dirigen desconozco en que andan pero no en su función primaria. La INSEGURIDAD aumenta: robo, hurto, extorsión, etc. La Isla necesita de planificación seria para evitar un colapso a corto plazo en servicios públicos y así fortalecer la actividad turística. Como nota positiva nos alegra la entrada en funcionamiento nuevamente del Hotel Costa Caribe. A Dante no lo quiere DELCY y vuelve a sonar el nombre de la esposa de Diosdado, Marleni Contreras.

