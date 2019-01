Netflix advierte a las personas que no hagan el #BirdBoxChallenge

Al parecerer el exitoso thriller de Netflix, ” Bird Box “, de Sandra Bullock, se ha convertido en la última pieza de entretenimiento popular para inspirar un “desafío” de Internet potencialmente peligroso.

Mientras que el desafío ” In My Feelings ” de Drake vio a varias personas haciendo cosas particularmente peligrosas en su éxito, como ser atropellado accidentalmente por un auto, el #BirdBoxChallenge ya ha llevado a Netflix a decirle a la gente que literalmente se quite las vendas.

La película tiene a Bullock y compañía enmascarando sus ojos para evitar la muerte, lo que significa que pasan gran parte de la película corriendo, navegando y haciendo todo lo demás a ciegas.

El “Desafío de la caja de pájaros” invita a las personas a probar lo mismo, lo que, como puedes imaginar, es bastante peligroso.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) 2 de enero de 2019