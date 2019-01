Donald Trump y Melania, cautivados por la nieve en la Casa Blanca (fotos)

El matrimonio Trump quedó tan fascinado con la nevada en Washington DC que este domingo decidió compartir sus impresiones en las redes sociales.

“Ojalá pudiera compartir con todos la belleza y majestuosidad de estar en la Casa Blanca y mirar afuera en el césped lleno de nieve y en el Jardín de Rosas. Es realmente un país especial, un lugar especial”, expresó el mandatario estadounidense.

Wish I could share with everyone the beauty and majesty of being in the White House and looking outside at the snow filled lawns and Rose Garden. Really is something – SPECIAL COUNTRY, SPECIAL PLACE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019