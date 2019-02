Caiga Quién Caiga: Trump no retrocde y Maduro no avanza, por @AngelMonagas

El tema de la crisis en Venezuela, es un tema de obligada referencia en los círculos políticos de las grandes naciones y en especial, en los Estados Unidos. No por casualidad el periódico más importante de ese país, The New York Times, lo ha incluido en las primeras planas de sus ediciones durante varios días en diferentes semanas. Leo el reportaje de Patricia Mazzei del mencionado diario y corroboró lo que hemos venido diciendo: La diferencia en nuestro conflicto es Donald Trump. Obama, al igual que el liderazgo demócrata, siempre asumió una postura fría, por no decir, contradictoria. En mi pueblo lo llamarían “Guabina enjabonada”. Trump, en un país donde los temas internacionales tienen mucha importancia, quiere poner orden a lo que muchos califican como su “patio trasero”. Maduro como Noriega, Milosevic, Hussein y Gadafi, se muestra desafiante. Todos sabemos el final. Aunque siempre es posible encontrar otras salidas.

Los Republicanos, quizá más por conveniencia que por amor a la justicia, saben cómo lo señala Patricia Mazzei en su artículo, que en materia electoral presidencial, La Florida, ha decidido “en repetidas ocasiones por pequeños márgenes…” y por ello “El presidente Trump está presionando a Maduro para que se aparte, y si lo logra, los demócratas temen que pueda transformar a los venezolanos en republicanos leales, al igual que los cubano-americanos”. “ ‘Esto podría ser Bahía de Cochinos 2.0’, dijo Liz Alarcón, demócrata venezolano-estadounidense, refiriéndose a la invasión de Cuba apoyada por la CIA en 1961 que no logró derrocar a Fidel Castro. La redada se convirtió en un desastre, en parte porque el gobierno del presidente John F. Kennedy no brindó suficiente apoyo aéreo a los exiliados cubanos que formaban el grueso de la fuerza invasora, y la comunidad cubana de Florida se volvió contra el Sr. Kennedy y el Partido Demócrata”. Cita a Christian Ulvert, “un estratega demócrata, predijo que la política de Venezuela, especialmente si la crisis continúa arrastrando, podría convertirse en una cuestión clave de la Florida para los candidatos presidenciales en las elecciones de 2020, como lo fue Puerto Rico en los semestres de 2018”

Trump está decidido a reelegirse en el 2020 y como ha sucedido en las tres últimas elecciones, el Sur de La Florida ha sido factor fundamental para marcar la diferencia. No hay retroceso en esta política y estamos hablando de la nación más poderosa del planeta. El caso Venezuela, arrastra necesariamente un endurecimiento de las acciones estadounidense hacía Nicaragua y un nuevo gobierno, auténticamente democrático, sería el fin de un pulmón fundamental para la dictadura Castrista, quienes después de 60 años, también pudieran ver su final. Los latinos en Estados Unidos, lo saben y se llenan de esperanzas.

En los próximos días, podríamos ver una flexibilización del partido demócrata hacía el tema Venezuela en el Congreso y Senado de ese país. Si se deciden intervenir militarmente, ambas fracciones votaran. Los latinos no son mayoría, sin embargo, son votos fieles, agradecidos y con la alta abstención que siempre se presenta, eso vale mucho en la tierra del Tio Sam.

Maduro NO AVANZA. Ni siquiera se ha atrevido a tocar al Presidente Guaido o algún diputado. Diosdado terminará de bufón en alguna parte, su propia tropa huye al propio Estados Unidos.

ADVERTENCIA

Yo como muchos venezolanos, no le entregaremos más nunca un cheque en blanco a ningún líder. El Presidente Guaido hasta el presente goza de fuerte popularidad y no puede ser de otra. Sin embargo no se confunda Voluntad Popular ni Leopoldo; Ese apoyo, es por salir de esta crisis y por hacer lo que Presidentes de la AN anteriores, no les dio la gana de hacer. Creo que tiene condiciones, y también que aún no las ha demostrado. La sensación de Un Verdadero Líder en la crisis, sigue latente. La gente pide actuar, se desespera y después de 20 años es comprensible. Paciencia. Es mucho tiempo de tiranía y no se sale de ella, de la noche a la mañana. Como dijo una vez, un miembro de la realeza británica, a veces hacer, es más fácil que no hacer, en política. Callar. No actuar. Puede resultar el trabajo más difícil para un jefe de Estado. Los últimos dos locos que nos gobernaron, se caracterizaron por su locuacidad. El Presidente Guaido imagino que sabe las consecuencias de lo que dice y de lo que hace.

GUAIDO

Debe buscar buena esquina. No estoy convencido de algunos nombramientos. Esperaremos para opinar. Recuerde que hay peleas que se luchan y otras que se olvidan.

Su compromiso es demostrar ser mucho más que una travesura de la historia. Un avatar del destino.

Puede ser un buen surfista, no obstante recuerde “No hay una forma correcta de surfear una ola” como decía Jamie O’Brien.

Me agrada su compromiso con la escuadra y el compás. Allí coincidimos, en la búsqueda de la verdad. Este país merece evolucionar. Usted puede ser el inicio de una nueva era.

AL G4: UNT-AD-PJ-VP

Muchos de sus representantes son como el mercurio y se escapan por cualquier lado. Finalmente fueron encapsulados. Ahora no crean más las “cúpulas”, las élites, que podrán secuestrar a la sociedad, montados en tarimas o plataformas de camiones, y/o representando al nuevo gobierno en la Ayuda Humanitaria o en eventos internacionales.

LA ESPERANZA

El país se debatirá en un futuro próximo, básicamente entre dos liderazgos absolutamente distintos a los conocidos. Ambos, cónsonos con las nuevas realidades y para acercarnos a pasos agigantados al siglo XXI, saliendo del XVIII donde nos han metido. Del ostracismo a la claridad. Uno de ellos, María Corina. Sus últimas propuestas más que acertadas: Tema CNE y poder moral. Hoy presento la más importante: La AN debe aprobar la entrada de fuerzas multinacionales que permitan la entrega de la ayuda humanitaria. Por el otro lado, el propio Guaido si como dice Borges, puede el interinato permitírselo o en su defecto Leopoldo López.

AYUDA HUMANITARIA

La gente debe ser precavida. No puede seguir creyendo en cadenas de whatsap, sin identificarse ni siquiera en periodistas más preocupados en “tubear”, que en acertar. Tampoco en supuestos analistas sin identificar o con cara y apodos de animales. Ni en otros con acentos regionales exagerados. Exijan claridad. Transparencia. A los que gobiernan y a los que vivimos de opinar.

TÁCHIRA

Hoy en San Cristóbal, donde hay escasos buses rojos, aparecieron unos habilitados para llevar personal de la salud, a la frontera, a protestar contra la ayuda humanitaria.

REGIÓN CAPITAL

En Charallave Estado Miranda, Zona Industrial Rio Tuy, se incendió la planta de American Colors. Una mujer herida. Lo extraño es que varias plantas de zonas similares han sufrido lo mismo. ¿Casualidad?

Discúlpenme sigo sin entender. ¿Por qué CONATEL cierra y censura a unos y a otros no? Hay emisoras con programaciones abiertamente en contra del Presidente y no les sucede nada. Otras medio dicen algo, las cierran. Hasta la INJUSTICIA debe ser imparcial, digo yo.

ZULIA

El escándalo vuelve a atacar a personajes ligados con la seguridad del Estado. Durante la presentación de un grupo vallenatero en el Hotel Maruma de la cadena Intercontinental. Gracias a Dios no hubo muertos. ¿Castigaran a los participantes en esos bochornosos actos? Uno de ellos ligado a una figura de la farándula chavista y con carnet de la dirección nacional MRTA. El otro policía.

COLOMBIA

En el Norte de Santander (Cúcuta), están decididos a terminar 16 años de continuismo. El Dr. Ramiro Luna es un fuerte aspirante y en todos los actos donde participa muestra gran apoyo. La colonia colombiana en Venezuela, debe revisar las propuestas y ejecutorias de los participantes en las próximas elecciones internas del Centro Democrático el venidero 24 de marzo. Lo importante es que gane el capaz de triunfar el 27 de octubre de este año, cuando se elige el nuevo gobernador de este departamento. Suerte en esa decisión de escoger.

