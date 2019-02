La naviera Bahri de Arabia Saudita aclara que no está violando las sanciones de EEUU a Pdvsa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Compañía Naviera Nacional de Arabia Saudita (Bahri) aclaró ayer domingo que su buque gigante petrolero “ABQAIQ” no estaba violando las sanciones de Estados Unidos a Pdvsa, reseña Arab News

lapatilla.com

El petrolero saudita zarpó libre de carga del Mar Rojo según la naviera. Su destino es el Puerto de Jose de Venezuela para cargar un envío acordado el 9 de enero de 2019, antes de la imposición de sanciones a Caracas, dijo Bahri en un comunicado.

Los Estados Unidos impusieron sanciones a Pdvsa el 28 de enero de 2019.

El 8 de enero, la agencia Reuters reportó el tránsito del buque ABQAIQ hacia Venezuela.

El 9 de Enero, el senador republicano Marcos Rubio le envió un tuít a la cancillería del Reino de Arabia Saudita con un duro reclamo:

.@KSAmofaEN why are you blatantly trying to undermine U.S. efforts to support the people of #Venezuela?

A vessel from #SaudiArabia will arrive Monday in Venezuela to sell #Maduro diluents that he will use to pump & sell crude and generate income for his corrupt regime.

— Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2019