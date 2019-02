Rubio: Contenedores en el Puente Tienditas no impedirán que ingrese la ayuda humanitaria

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador del estado de Florida de EEUU, Marco Rubio, hizo acto de presencia este domingo en el Puente internacional Las Tienditas que conecta al estado Táchira con Colombia y visualizó la gran barricada, hecha con contenedores y otros materiales pesados, que obstaculiza el paso de la ayuda humanitaria a Venezuela colocado por el régimen de Nicolás Maduro.

“Esas barricadas no van a impedir que la ayuda llegue a las personas que sufren en Venezuela”, advirtió Rubio a través de su cuenta en Twitter.

El senador se encuentra en la frontera colombiana para constatar la llegada de la ayuda humanitaria para la nación en crisis, cuyo ingreso es impedido por las Fuerzas Armadas venezolanas que responden a órdenes de la cúpula de Maduro.

“Tenemos más de 300 toneladas de alimentos y medicamentos listos para ser entregados al pueblo venezolano”, informó Rubio a través de Twitter.

Asimismo, señaló que el régimen de Nicolás Maduro hace lo posible para que los insumos no lleguen a los venezolanos que más lo necesitan. “Eso es pura maldad”, resaltó.

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, aplaudió la acción de Rubio: “Aprecio al senador Rubio mostrando el apoyo del Senado de los Estados Unidos durante su visita a la frontera con Venezuela @USAmbOAS. La asistencia se prepara para la entrega de la ayudar a la gente que sufre en Venezuela”.

