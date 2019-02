Secretario de la Armada de EEUU también se reunió con altos mandos de Brasil (FOTOS)

El secretario de la Armada de los Estados Unidos, Richard V. Spencer, sostuvo una reunión el pasado miércoles 20 de febrero con altos mandos de las Fuerzas Armadas de Brasil, según lo reveló Spencer en su usuario oficial de la red social Twitter.

Spencer viajó a Brasil para reunirse con el General Raúl Botelho, jefe del personal de defensa, y el Almirante Ilques Barbosa Jr., el comandante de la Armada, para reafirmar la relación de defensa y expandir la asociación estratégica entre el Estados Unidos y Brasil.

La reunión se realizó tres días antes de que Spencer dialogara con el alto mando de Colombia.

Secretary of the Navy Richard V. Spencer traveled to Brazil to meet with General Raul Botelho, Chief of the Defense Staff, & Admiral Ilques Barbosa Jr., the Commander of the Navy, to reaffirm the defense relationship and expand the strategic partnership between the U.S. & Brazil. pic.twitter.com/2PYjGsk19l

