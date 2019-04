Caiga Quién Caiga: 1ro de Mayo Escenarios, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

La mitad de Venezuela no vive la misma crisis. Oriente sufre una parte. El Occidente se destruye rápidamente. Caracas inerte. Solo sufre una parte manejable de los problemas nacionales. Las marchas en la capital son un esnobismo, fundamentalmente del sector más golpeado por la pérdida de su capacidad adquisitiva: La Clase Media. Los sectores populares protestan por razones distintas y el gobierno de Maduro, es un experto en manipular sus intereses. ¿Pudiera eso llegar a su fin? Nadie lo sabe. Un estallido social podría suceder. Sus ingredientes son complejos y no veo el liderazgo opositor suficiente para estimularlo, amén de otros factores, como por ejemplo el comunicacional. El aislamiento informativo, la represión y persecución a los medios y sus protagonistas.

Ojalá este nuevo llamado a calle sea distinto. En Venezuela hace tiempo estamos esperándolo. No se le cumplió a la gente el 16 de Julio del 2017. No hizo la AN lo que debía durante el 2015, 2016, 2017 y 2019. ¿Será diferente el 2019? Tenemos fe de que así sea. Los hechos marcaran la pauta.

ESCENARIOS PROBABLES

Por ahora solo veo cuatro (3):

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. Es el primer impulso de manos de Guaidó y sus aliados políticos. Quebrar a lo interno a las FANB, profundizando la presión nacional e internacional es el primer objetivo. Sería un logro y síntoma de éxito futuro, que las FANB no repriman las manifestaciones. Después de allí, el reconocimiento de Guaidó como Comandante en Jefe y Presidente. No lo tengo claro porque a mi juicio, lo que veo son actuaciones de campaña electoral y no de ejercicio de gobierno. Fuentes aseguran conversaciones de funcionarios de Estados Unidos con sector militar, quienes tienen un pliego de demandas a ser cumplidas. Otra muestra de acuerdo, o “visto bueno”, sería enfrentar la FANB a la guerrilla apostada dentro del país y el combate y desaparición de los colectivos armados.

TODO PERMANECE IGUAL, NADA CAMBIA. Seguiríamos en este debate entre dos presidentes: uno nacional y otro internacional. Lamentablemente, como buen comunista Maduro sabe que una extensión de tiempo lo favorece por el desgaste, la impaciencia y el sufrimiento de una mayoría. Los que hoy respaldan a Guaidó seguirían mermando y ante la situación, el trato que recibirá por más de su esfuerzo encomiable, sería superior al de anteriores “Mesías”. El cielo sería el límite, de llegar a triunfar y en la misma proporción, el infierno que se le avecina no es precisamente envidiable si en tres (3) meses seguimos en el mismo punto.

FENÓMENO SUDÁN Se negocia un tirano por otro que quiera negociar, que entienda la necesidad de llamar a elecciones, en condiciones serías y legitimas. Riesgoso este escenario. Indudablemente es una posibilidad.

INTERVENCIÓN MILITAR Los intereses del gobierno de Trump no son necesariamente los mismos de los venezolanos. Nadie puede asegurar a un 100% que se negocia, que se busca. ¿Qué se hará? Es una incógnita, mucho más con un mandatario como el actual. Tienen todos los elementos para actuar. Sería casi legitimado una incursión que ponga fin a la tiranía. Muchas teorías del porque retrocedieron. En ese tránsito del 5 de enero al presente, ¿Qué vieron ellos? La agenda solo la conoce el propio Donald. Todo lo demás es especulativo.

El 1ro de Mayo

Otra fecha. Otra oportunidad. Otra esperanza. Guaidó no lo ha dicho, sin embargo, la mayoría quiere llegar a Miraflores, quiere infligir dolor al dictador y sus secuaces. ¿Qué hará Guaidó en ese caso? Pudiera ser el último acto, si no hay triunfo. El gobierno de Maduro tiene la celda y las llaves preparadas. Nadie lo subestime. Hasta el presente las sanciones poco han hecho, para disminuir su capacidad de maniobra. Me refiero a sus actores. La actuación de TRUMP seguirá siendo un misterio, no interpretada, por los continuos envíos de twitter del senador Marco Rubio. Responde, repito, a sus propios intereses como nación.

DENUNCIA:

ZULIA En el Municipio Lagunillas Sector Campo Mío, los habitantes cerraron la vía en la GUILLOTINA hasta que llegara el Alcalde para exigirle AGUA, seguridad y las Cajas del Clap. La respuesta del Alcalde Leonidas Gonzalez, fue que solo tenía 350 Cajas para 1500 Familias y como solución abrió las cajas y doy cinco (5) artículos en bolsas, con un costo de 300 Bolívares y con el Agua ofreció una (1) Pipa por casa, lo cual tampoco cumplió. La comunidad advierte de tomar acciones de protesta

CARACAS: Fundaredes denuncia el faltante de más de doscientos veintiocho mil (228000) armas, con su respectiva dotación de municiones. ¿A dónde fueron a parar?

ATENCIÓN GUAIDO: Repetimos errores de los cuales hicimos mucho hincapié, cuando se trataba del Chavismo: Destrucción de la carrera diplomática. En esta dictadura chavista cualquier bolsa se le nombraba cónsul, embajador, etc. Yo pregunto ¿Nombrar diplomáticos a familiares de personajes o dirigentes opositores, no es lo mismo? Muchos tienen mérito. Otros no.

ERROR DE STALIN GONZÁLEZ: Aunque es clavo pasado, el presidente Guaidó aclaró el tema. A mí me pareció un globo de ensayo, para medir la calle. Ya tienen su respuesta. Aclaro que el día que haya elecciones de nuevo en este país, no estaré de acuerdo con un candidato único. Esa sería la nueva manera de frenar y controlar el poder y si dices algo, te acusaran de chavista.

YO NO CREO EN BRUJAS pero de que vuelan, vuelan. Recuerdan la oración pública que hizo el gobernador Prieto acompañado de varios militares y funcionarios. Inapropiadamente le otorgaron carácter “celestial” a Hugo Chávez, de quien no tengo dudas está en un lugar bien caliente. Ese acto, se consideró por muchos clérigos y pastores una falta de respeto, una blasfemia. Casualmente uno de los que allí aparece, el mismo que ataco con granadas desde el aire a los marchistas opositores, pereció al desplomarse el helicóptero donde venía. ¿Castigo divino? Haga usted el juicio. Yo rezaría mucho si hubiera aparecido en ese vídeo.

REALIDAD MARABINA: Llegan las 6 p.m. y nuevamente la penumbra se apodera de la ciudad. Las sombras no son de las montañas, ni de la niebla. Es simple oscuridad. Es una mancha negra que cubre el 80 u 85 por ciento de la capital zuliana. Es la soledad tangible que nos invade. Hace huir a la gente. No hay actividad comercial ni empresarial, ni educativa. Como si esto fuera un crudo invierno europeo, la gente sale muy poco y solo en el día. Los horarios de trabajo se redujeron y no por orden de Nicolás. No hay clientes, no hay materia prima, no hay luz. No hay vida. Cierran todos los días cientos de negocios. Vamos viento en popa a la miseria y apenas hay un rayito de luz, con color de libertad. Roguemos que no llueva. Sectores, barrios, urbanizaciones y villas se transforman en cementerios. Huyen. Se van a Colombia, al sur o a otro lugar de Venezuela menos vulnerable. Como si hiciera poesía romántica, escribo con una luz de vela. No todos tenemos mil o dos mil dólares para una planta. He aprendido a ver en la noche oscura, ahora olvídense que me acostumbro. Eso si no…