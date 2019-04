Se pronuncia el Comando Sur sobre la situación en Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos se pronunció acerca de la situación en la que se encuentra Venezuela en la actualidad, donde el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, encabezó un movimiento cívico militar a tempranas horas de la mañana de este martes 30 de abril.

lapatilla.com

“Estamos siguiendo de cerca los desarrollos recientes en Venezuela, y estamos en contacto cercano con nuestros socios en la región, nuestros socios interinstitucionales y líderes senior. En la actualidad, la misión del Comando Sur de los Estados Unidos no ha cambiado“, manifestó el organismo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

#SOUTHCOM statement on #OperacionLibertad: "We are monitoring the recent developments in #Venezuela closely & are in close contact with our partners in the region, our interagency partners & senior leaders. At the present time, U.S. Southern Command's mission remains unchanged." pic.twitter.com/QqBT2KHSkp

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 30, 2019