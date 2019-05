Bolton: Presidente Guaidó y los venezolanos continúan superando los esfuerzos de Maduro en frenarlos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este lunes que a pesar de los obstáculos el presidente encargado Juan Guaidó y los venezolanos continúan superando los esfuerzos por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro por frenarlos.

A través de su cuenta en Twitter, Bolton afirmó que “la dependencia de maduro de los servicios de seguridad extranjera para bloquear Internet no ha cambiado la determinación de las personas”.

“El Presidente interino Juan Guaido y el pueblo venezolano continúan superando los esfuerzos de Maduro para frenar la marcha hacia la prosperidad y la democracia”, dijo también.

Interim President Juan Guaido and the people of Venezuela continue to overcome Maduro’s efforts to halt the march towards prosperity and democracy. Maduro’s dependency on foreign security services to block the internet has not changed the determination of the people. pic.twitter.com/QhAZ48oDrz

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 28, 2019