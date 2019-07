El duro mensaje de Pompeo sobre sanciones de EEUU a familiares de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, se pronunció sobre las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro a varios funcionarios y familiares del régimen de Nicolás Maduro, mismos que involucra dos de sus hijastros.

lapatilla.com

El representante del gobierno de Trump refirió que con esto, queda definitivamente al descubierto la red de narcotráfico reinante en el país caribeño, que es liderado a su juicio, por quienes ejercen la fuerza política en la izquierda venezolana.

“Hoy en día, EE. UU. Sancionó a 10 personas, incluidas 3 de las hijastro de #Maduro y 13 entidades, lo que interrumpió una amplia red de corrupción que ha retirado los alimentos de las mesas de los venezolanos durante años. #Venezuela merece un gobierno para el pueblo no contra ellos. #EstamosUnidosVE”, publicó Pompeo.

Today the U.S. sanctioned 10 individuals, including 3 of #Maduro’s stepsons, and 13 entities, disrupting a broad corruption network that has taken food off the tables of Venezuelans for years. #Venezuela deserves a government for the people not against them. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 25, 2019