Captan el momento en que un meteorito explota en Júpiter (Video)

Un astrofotógrafo aficionado de EE.UU. ha logrado captar el destello provocado por la colisión de un meteorito contra la atmósfera de Júpiter, publica RT.

La imagen fue registrada la noche del 7 de agosto por Ethan Chappel, de Texas. “Se ve como el flash de un terrible impacto en el SEB [Cinturón Ecuatorial Sur]” del gigante gaseoso, escribió Chappel en su cuenta de Twitter junto a la imagen.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8

— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019