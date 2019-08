Bolton vuelve a la carga: Su grave acusación contra la dictadura de Nicolás Maduro

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los EEUU, Donald Trump, volvió a la carga contra Nicolás Maduro, a quien acusó de torturar y abusar a los miembros del Ejército Venezolano para mantenerse en el poder.

lapatilla.com

“¡La represión de Nicolás Maduro no conoce límites! Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio por las instituciones de Venezuela“, señaló a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Nicolas Maduro’s repression knows no boundaries! He is a desperate dictator willing to torture and abuse members of the Venezuelan military to retain his grip on power. We must hold him accountable for his disregard of Venezuelas institutions.

