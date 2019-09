El mensaje de Ivanka Trump en solidaridad con los venezolanos (FOTOS)

Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó a los migrantes venezolanos en Cúcuta, Colombia, y dejó un mensaje de solidaridad para aquellos que enfrentan la crisis originada por el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Apoyamos al pueblo de Venezuela en su lucha por restaurar la democracia, la libertad y el estado de derecho. Fue profundamente conmovedor conocer a mujeres líderes de la coalición de Guaidó, así como a algunas de las mujeres más impactadas por la brutal dictadura de Maduro en Cúcuta hoy“, manifestó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

We stand with the people of Venezuela in their struggle to restore democracy, freedom and rule of law. It was deeply moving to meet female leaders of the Guaidó coalition as well as some of the women impacted most by the brutal Maduro dictatorship in Cucuta today. ?? ?? pic.twitter.com/N0JatL1Unp

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 5, 2019