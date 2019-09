Michael Kozak, el zorro viejo de EEUU para promover el retorno democrático en Venezuela

La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Morgan Ortagus, anunció que Michael Kozak, antiguo embajador estadounidense en Bielorrusia, asumirá un nuevo rol diplomático para promover el retorno democrático en Venezuela.

“El embajador Michael G. Kozak asumirá el papel de actuar en la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado”, anunció Ortagus en Twitter. “El embajador Kozak es un experimentado defensor de los valores estadounidenses y los derechos humanos, con un profundo conocimiento de la región”, agregó.

Ambassador Michael G. Kozak will be assuming the role of acting @WHAAsstSecty . Ambassador Kozak is a seasoned champion of American values and human rights, with a deep knowledge of the region. He will continue to promote the restoration of democracy to the people of Venezuela.

Asimismo, Ortagus aclaró que Kozak “continuará promoviendo la restauración de la democracia al pueblo de Venezuela”. Desde septiembre de 2017, Kozak ha ocupado el cargo de Oficial Superior de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

Según el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman envió una “nota para Nicolás Maduro: el nuevo jefe de la Oficina para el Hemisferio Occidental una vez sopesó ir a Chile para arrebatar al General de la era de Augusto Pinochet tras el asesinato de un activista de izquierda en Washington DC”.

De acuerdo con el criterio del mencionado reportero, “Kozak es el raro diplomático que no teme usar la fuerza para lo que Estados Unidos considera objetivos nobles”.

Note to @NicolasMaduro: the new head of @WHAAsstSecty once weighed going into Chile to snatch the Pinochet-era general behind the murder of leftist activist in DC. Kozak is the rare diplomat who isn't afraid to use force for what US considers noble aims https://t.co/Ufsxk0bYB1 https://t.co/LGAQeBwore

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 12, 2019