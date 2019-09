EEUU está “listo para responder” al ataque contra las refinerías de Arabia Saudita, dice Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo tener “razones para creer” quién fue el responsable de los ataques con misiles y drones a las refinerías de Arabia Saudia y aseguró “estar preparado para responder” tan pronto como la culpabilidad sea verificada.

Por: Infobae

El sábado dos refinerías de la empresa estatal Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais recibieron 19 impactos de misiles y drones, causando grandes daños y generando una fuerte suba en el precio del petróleo.

Inicialmente atribuido a los rebeldes hutíes en Yemen, en guerra contra los sauditas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, luego acusó al régimen de Irán de estar detrás de los ataques.

“El suministro de petróleo de Arabia Saudita ha sido atacado“, comenzó diciendo Trump, por su parte, en su cuenta de Twitter. “Tenemos razones para creer que conocemos al culpable, estamos preparados y listos dependiendo de esta verificación, pero esperamos para escuchar al reino sobre la causa del ataque, y bajo qué términos debemos proceder“, agregó.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019