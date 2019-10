Simplemente inconcebible: Representante de EEUU ante la ONU sobre incorporación de régimen la Consejo de DDHH (tuits)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Kelly Craft, embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de la Naciones Unidas calificó de “inconcebible” la incorporación de la delegación de Nicolas Maduro como miembro del Consejo de Derechos Humanos.

Es simplemente inconcebible que un violador masivo de los derecho humanos como el antiguo régimen de Maduro en Venezuela pueda jugar un papel en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. No lo toleraré, y tampoco debería la ONU.

It’s simply unconscionable that massive #HumanRights violators like the former Maduro regime in Venezuela are allowed to play a role on the @UN_HRC. I won’t stand for it, and neither should the @UN. #HumanRightsAreUniversal #EstamosUnidosVE

— Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) October 17, 2019